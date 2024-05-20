В Иране утвердили временного президента: когда пройдут новые выборы

Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи утвердил первого вице-президента Мохаммада Мохбера в должности временного президента страны. Аятолла поручил Мохберу "подготовить почву для выборов нового президента".

Новые президентские выборы в Иране пройдут в течение следующих 50 дней. Об этом сообщило в понедельник, 20 мая, иранское информагентство Mehr.

"Хаменеи выразил соболезнования иранскому народу и утвердил вице-президента Мохаммада Мохбера в должности временного президента и поручил ему сотрудничать с главами иранского парламента и судебной власти с целью подготовки почвы для выборов нового президента в течение следующих 50 дней", – говорится в сообщении.

Верховный лидер Ирана объявил в стране 5-дневный траур из-за смерти президента Ибрагима Раиси.

Аятолла Хаменеи также выразил печаль в связи с гибелью других высокопоставленных чиновников, которые были вместе с президентом Раиси во время аварии вертолета в Восточном Азербайджане, включая министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахиана, а также руководителя пятничной молитвы в Тебризе и губернатора.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета, который 19 мая разбился в горах на границе с Азербайджаном. Также жертвой катастрофы стал сопровождавший лидера в поездке министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан. Кроме президента и главы МИД Ирана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, представитель Лидера Исламской революции в этой же провинции аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других лиц. Все они погибли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!