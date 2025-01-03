В Южной Корее пытались арестовать президента после объявления импичмента: чем все закончилось. Видео

Южнокорейские следователи в пятницу, 3 января, приостановили попытки задержать президента Юн Сок Еля в его резиденции. Попытка ареста последовала после того, как политик кратковременно объявил военное положение в стране и ему объявили импичмент.

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Как передает CNN и BBC, еще до того, как над Сеулом взошло солнце, у дома было размещено большое количество полицейских. Тем временем толпа поклонников Юна собралась, чтобы помешать его аресту.

Около 10:00 по местному времени группе правоохранителей – около 80 полицейских и следователей Антикоррупционного управления (CIO) – удалось пробраться мимо военных на территорию комплекса. Однако там их остановила служба безопасности президента.

После нескольких часов усилий (а точнее, переговоров и столкновений "разной интенсивности") следователи пресекли попытки связаться с Юном, заявив, что "длительное противостояние" сделало арест "практически невозможным".

Они объявили о прекращении операции, ссылаясь на риски безопасности людей, и отметили, что их встретила "живая стена" примерно из 200 человек.

Неудачная попытка ареста, вероятно, вдохновит поклонников Юна на дальнейшие митинги.

Начальник службы безопасности президента теперь обвиняется в препятствии правосудию. Непонятно, какие будут следующие шаги правоохранителей, но у следователей есть время до 6 января, чтобы привести в исполнение ордер на арест.

По состоянию на утро пятницы, обстановка вокруг резиденции оставалась напряженной: на улицах дежурили полицейские, а граждане продолжали акцию в поддержку Юна.

Напомним: Юн Сок Ель был отстранен от должности президента 14 декабря. Это произошло после того, как парламент объявил ему импичмент. Политика разыскивают для допроса по нескольким обвинениям, в частности в подготовке мятежа (за это в Южной Корее предусмотрено пожизненное заключение или даже смертная казнь).

Это впервые в истории страны, когда суд одобрил ордер на задержание действующего президента. В ответ его охрана заявила, что будет реагировать "в рамках закона".

Как указали в CIO, Юн, который в прошлом был прокурором, трижды отказался сотрудничать со следствием и не явился по вызову.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь с 3 на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение. Оно длилось всего шесть часов, потому что встретило резкое сопротивление со стороны многих политиков. Они заявили о незаконных действиях главы страны и обвинили его в попытке вернуть себе власть.

– 4 декабря в Южной Корее впервые за 45 лет тысячи людей в разных регионах вышли на улицы с требованием отставки президента Юн Сок Еля. Протесты охватили такие крупные города как Сеул, Гванчжу, Тэгу, Чхунчхон, Пусан и другие.

– В этот же день шесть оппозиционных партий Южной Кореи официально внесли в парламент предложение объявить импичмент.

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