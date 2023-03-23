В Венгрии заявили, что не будут арестовывать Путина в случае его визита, и заговорили об эскалации

Венгрия не будет арестовывать президента РФ Владимира Путина, если он приедет в страну. Власти в Будапеште считают, что выдача ордера на арест Путина якобы ведет к "дальнейшей эскалации".

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Об этом на брифинге 23 марта заявил глава администрации премьер-министра страны Гергели Гуляш, передает Reuters. По словам венгерского политика, для ареста Путина в Венгрии якобы не будет законных оснований.

Хотя Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, которым был создан Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на арест Путина, этот договор якобы не был встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем ссылаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России... Поскольку в Венгрии не обнародован устав МУС", – сказал глава администрации Виктора Орбана.

Гуляш добавил, что правительство Венгрии еще "не сформировало позицию" в отношении ордера на арест Путина.

"Эти решения не самые удачные, так как они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей в Россию. Главу Кремля могут арестовать и отправить в Гаагу, если он поедет в любую из 122 стран, которые ратифицировали Римский статут.

– МУС призвал Россию вернуть в Украину похищенных детей. У Гааги достаточно доказательств совершения должностными лицами РФ тяжкого международного преступления.

– Ордер на арест Путина будет действовать до конца жизни нынешнего президента России.

– В Германии заявили, что в случае приезда Путина он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу.

– В России в ответ возбудили дело против прокурора и судей МУС. Москва обвиняет руководство трибунала в "заведомо незаконном заключении под стражу".

– В РФ признали похищение украинских детей и пообещали вернуть их, когда в Украине будет безопасно. Там оправдались, что детей якобы хотели уберечь от опасности, и вопрос "полностью раздут".