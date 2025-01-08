В Венесуэле заявили об аресте группы иностранных 'наемников', некоторые из них 'засветились' в Украине: в чем обвиняют

Венесуэла задержала семь иностранных граждан. Президент Николас Мадуро утверждает, что это наемники, которые якобы хотели совершить "теракты" перед его инаугурацией, назначенной на 10 января.

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По словам политика, двое "важных" членов группы прибыли из США, двое – из Колумбии, трое – "из войны в Украине". EFE передает, что Мадуро объявил об их задержании на мероприятии в Каракасе 7 января.

Он сообщил, что новая группа "наемников" присоединится к другим 125 арестованным гражданам 25 национальностей, захваченным в ноябре и декабре прошлого года.

Президент утверждает: мол, иностранцы планировали "осуществить террористические акции против мира Венесуэлы".

Власти страны обвинили их в планах нападения на Делси Родригес, вице-президента и представительницу правящей партии. Также "наемники" якобы пытались организовать "конкретные задачи по нападению на госслужбы" и других "лидеров боливарианской революции".

Напомним: Мадуро объявил себя победителем выборов 28 июля несмотря на возражения оппозиции – она утверждает, что голосование на самом деле выиграл Эдмундо Гонсалес.

Протестные акции оппозиционеров силовики жестко подавили.

10 января 2025-го Мадуро вступит в должность главы государства на свой новый, уже третий шестилетний срок у власти.

В прошлую пятницу, 3 января, власть Венесуэлы объявила о развертывании 1200 военнослужащих с целью "гарантировать мир" в связи с грядущей инаугурацией президента.

Как писал OBOZ.UA, после президентских выборов суд в Каракасе выдал ордер на арест оппозиционного кандидата Эдмунда Гонсалеса, оппонента Николаса Мадуро. Он скрылся в аргентинском посольстве.

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