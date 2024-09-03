В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции, который на выборах был оппонентом Мадуро

В Венесуэле суд выдал ордер на арест бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Политика намерены арестовать по запросу властей.

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Гонсалеса обвиняют в различных преступлениях, включая заговор, фальсификацию документов и узурпацию власти. Об этом сообщает AP News.

Ордер на арест Гонсалеса является очередным усилением репрессий против оппозиции спустя месяц после того, как должностные лица на выборах объявили, что президент Николас Мадуро выиграл третий шестилетний срок. Власти запросили ордер после того, как Гонсалес трижды не явился, чтобы ответить на вопросы прокуроров.

Лояльные правящей партии избирательные органы объявили Мадуро победителем через несколько часов после закрытия избирательных участков, но они не опубликовали результаты с разбивкой по протоколам для голосования, как это делалось на предыдущих президентских выборах. Национальный избирательный совет заявил, что не может опубликовать подробную информацию, поскольку его веб-сайт якобы был взломан.

По закону каждая партия, участвующая в выборах, имеет право на получение листа подсчета голосов из каждой машины. Сторонники правительства пытались помешать представителям оппозиции получить копии важнейших документов, но им удалось получить более чем 80% документов.

После этого Гонсалес объявил, что согласно протоколам подсчета голосов, Мадуро с большим отрывом проиграл выборы, и опубликовал эти записи в интернете. После общественного резонанса Мадуро попросил верховный суд страны провести аудит обнародованной информации, что вызвало немедленную критику со стороны иностранных наблюдателей, которые заявили, что суд слишком близок к правительству, чтобы провести независимую проверку.

Через некоторое время суд постановил, что опубликованные оппозицией результаты подсчета голосов были ложными, и подтвердил победу Мадуро. При этом социалистическая партия Мадуро отказалась публиковать копии подсчетов голосов.

Гонсалес, представлявший оппозиционную коалицию "Единая платформа", был вызван в прокуратуру. Он поставил под сомнение действия прокуроров из-за отсутствия гарантий надлежащей правовой процедуры и обвинил генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба, давнего союзника Мадуро, в том, что он является "политическим обвинителем". Также Гонсалес отклонил повестки на допрос, заявив, среди прочего, что в них не были указаны условия, при которых он должен был явиться.

Представители оппозиции заявили, что ордер на арест, выданный режимом, чтобы угрожать Гонсалесу, пересекает новую черту, которая только укрепляет решимость оппозиционного движения.

Напомним, центризбирком Венесуэлы объявил победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, руководящего страной 11 лет. Оппозиция обвинила его в фальсификациях, а по всей стране в очередной раз вспыхнули демонстрации – со сбрасыванием памятников предыдущему лидеру, поджогами, столкновениями с полицией и жертвами.

Ранее сообщалось, что США якобы пытаются подтолкнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти. В обмен ему предложили амнистию после спорных выборов главы государства, поскольку всплывает все больше неопровержимых доказательств его поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, режим пророссийского президента Венесуэлы Мадуро на грани поражения. Если Мадуро как типичный диктатор отвергнет "американский вариант" добровольного отказа от власти под гарантии, то в начале января 2025 его инаугурация может перерасти в масштабные акции протесты, которые нередко в Латинской Америке заканчиваются силовым свержением власти.

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