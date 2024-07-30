В Венесуэле вспыхнули протесты после оглашения победы Мадуро: произошли столкновения с полицией. Видео

В ночь на 29 июля центризбирком Венесуэлы объявил победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, который руководит страной 11 лет. Оппозиция обвинила его в фальсификациях, а по всей стране в который раз вспыхнули демонстрации – со свержением памятников предыдущему лидеру, поджогами, столкновениями с полицией и жертвами.

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Как минимум один человек погиб, 46 были задержаны, сообщает BBC. По словам аналитиков, с 2014 года Венесуэлу то и дело захватывают массовые протесты против Мадуро, побеждающего на выборах уже в третий раз, и его правительства, но раз за разом они ничего не добиваются.

Протесты вспыхнули в столице Венесуэлы на следующий день после того, как президент заявил о своей победе. Тысячи людей собрались в центре Каракаса в понедельник вечером, некоторые прошли много километров от трущоб в горах, окружающих город, к президентскому дворцу.

Некоторые люди вышли на улицы с посудой и, под звуки ударов половниками по кастрюлям, свергали памятники бывшему лидеру Уго Чавесу. После они тащили эти статуи по дороге и били по них палками.

Толпы скандировали "Свобода, свобода!" и призывали к падению правительства. Молодые люди обвинил некоторых пожилых граждан, которые симпатизировали Мадуро, в том, что они живут за счет бонусов или продовольственных подачек, тогда как "мы хотим перемен, достойной работы, хорошего будущего для страны". В некоторых районах плакаты президента были сорваны и сожжены, а также подожжены покрышки, автомобили и мусор.

Вооруженная полиция, военные и левые военизированные формирования, симпатизирующие правительству, перекрыли многие дороги вокруг центра города. С целью разогнать протестующих и не допустить их к дворцу правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

В генпрокуратуре Венесуэлы предупредили население, что блокирование дорог или нарушение любых законов, связанных с беспорядками в рамках протестов, будут встречены по всей строгости закона. Там заявили о задержании 32 человек по обвинениям, начиная от уничтожения избирательных материалов и заканчивая "разжиганием актов насилия".

По словам правозащитников, в ходе беспорядков в стране погиб как минимум один человек, в общем 46 были задержаны. Правительство же заявило о 23 пострадавших военнослужащих, часть из которых получила ранения якобы из огнестрельного оружия.

Сам Мадуро назвал протесты попыткой устроить в Венесуэле "переворот фашистской контр-революционной природы".

Что еще известно о ситуации в Венесуэле после выборов

Оппозиция оспорила заявление президента о победе на выборах как мошенническое, утверждая, что ее кандидат Эдмундо Гонсалес убедительно победил, набрав 73,2% голосов. Опросы же общественного мнения перед голосованием показали явную победу действующего лидера, но многие говорили о возможных фальсификациях.

"Оппозиционные партии объединились вокруг Гонсалеса в попытке свергнуть президента после 11 лет у власти на фоне широко распространенного недовольства экономическим кризисом в стране", – пишут СМИ.

Ряд западных и латиноамериканских стран, а также международные организации, включая ООН, призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы голосования с отдельных избирательных участков.

Высокопоставленные должностные лица администрации США тоже заявили, что объявленный результат не совпадает с данными, которые они получили через механизмы быстрого подсчета и другие источники, и это "говорит о том, что объявленный результат может расходиться с тем, как голосовали люди".

"Однако США пока не выяснили, что означает этот результат для их политики санкций в отношении Венесуэлы. Чиновники подчеркнули, что, хотя у них есть сомнения по поводу результата, президент Мадуро назначил выборы и разрешил кандидату от оппозиции быть в избирательном бюллетене — даже если лидеру оппозиции запретили баллотироваться", – сообщает BBC.

Организация американских государств (ОАГ) объявила, что проведет 31 июля заседание своего постоянного совета по результатам выборов в Венесуэле.

В ответ на призыв девяти стран Латинской Америки о пересмотре результатов Каракас отозвал дипломатов из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Панамы, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – за "интервенционистские действия и заявления".

Правительство Венесуэлы также объявило о временной приостановке коммерческих авиарейсов в страну и из Панамы и Доминиканской Республики, начиная с 20:00 по местному времени 31 июля.

Отметим, что режим Мадуро является давним союзником российского диктатора Путина и ключевым партнером страны-агрессора РФ в Латинской Америке. Кремлевский лидер уже поздравил его с победой на выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, за время правления Николаса Мадуро миллионы венесуэльцев эмигрировали из страны из-за политического и экономического кризиса. Эксперты предположили, что в этот раз отток населения может увеличиться.

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