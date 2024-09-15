В Венесуэле арестовали группу американцев и европейцев за покушение на Мадуро

Трое граждан Соединенных Штатов, два испанца и один чех были арестованы в Венесуэле по нескольким подозрениям. В частности, арестованных обвинили в подготовке "планов по дестабилизации страны", а также в подготовке покушения на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и других должностных лиц.

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Об этом заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Он также сказал, что оба арестованых испанца якобы связаны со спецслужбами Испании.

По словам Кабелло, у арестованных было изъято около 400 винтовок, сделанных в США.

"Они связались с французскими наемниками, связались с наемниками из Восточной Европы и проводили операцию по попытке напасть на нашу страну", – сказал Кабелло в адрес задержанных, имея в виду разведывательную службу Испании.

Испанские власти требуют дополнительную информацию от Каракаса, а посольство Испании в стране пытается получить доступ к задержанным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венесуэле объявили победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, управляющего страной 11 лет. Оппозиция обвинила его в фальсификациях, а по всей стране в очередной раз вспыхнули демонстрации.

После этого в Каракасе суд выдал ордер на арест оппонента Мадуро, оппозиционного кандидата Эдмунда Гонсалеса. Он скрылся от властей в аргентинском посольстве.

Соединенные Штаты признали Гонсалеса победителем выборов – и, таким образом, признали Мадуро нелегитимным диктатором.

Гонсалес на прошлой неделе выехал в Испанию. Убежал, как заявили у Мадуро. После этого с Гонсалесом встретился премьер-министр Испании Педро Санчес.

Поскольку Санчес встретился с Гонсалесом именно как с победителем выборов, Венесуэла отозвала своего посла в Испании для консультаций и вызвала испанского посла в министерство иностранных дел.

В целом, считается, что режим Мадуро уже на грани поражения. Если Мадуро как типичный диктатор отвергнет "американский вариант" добровольного отказа от власти под гарантии, то в начале января 2025 его инаугурация может перерасти в масштабные акции протеста, которые нередко в Латинской Америке заканчиваются силовым свержением власти.

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