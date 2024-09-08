В Венесуэле армия оцепила бразильское посольство в Каракасе – что происходит

Армия Венесуэлы вместе с правоохранителями оцепила в Каракасе посольство Аргентины. Там скрываются шесть оппонентов, которых режим Николаса Мадуро обвинил в заговоре. В здании отключены свет и водоснабжение.

Видео дня

Официально власти Венесуэлы отменили разрешение Бразилии представлять дипломатические интересы Аргентины, передает BBC. Именно в бразильском посольстве находится дипмиссия Аргентины после того, как последняя разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой. И именно в их посольстве скрывается бывший кандидат в президенты от оппозиции Эдмунд Гонсалес.

Как сообщал OBOZ.UA, в Каракасе суд выдал ордер на арест Эдмунда Гонсалеса. Политика обвиняют в различных преступлениях, включая заговор, подлог документов и узурпацию власти.

В свою очередь Аргентина заявила, что будет просить Международный уголовный суд выдать ордера на арест Николаса Мадуро и других чиновников Венесуэлы.

В ответ правительство Венесуэлы отменило опеку Бразилии над аргентинским посольством, желая таким образом лишить Гонсалеса и других скрывающихся там оппозиционеров дипломатической защиты.

Теперь представители оппозиции говорят, что "осаждены режимом Мадуро". По их словам, военные "окружили здание по периметру, перекрыли движение автотранспорта по улице", а еще раньше обесточили посольство.

Правительство Венесуэлы заявляет, что "вынуждено принять меры" после того, как якобы "были обнаружены доказательства использования дипломатических объектов для планирования террористической деятельности и попыток убийства" Мадуро.

Бразилия достаточно сдержанно заявила, что будет продолжать представлять интересы Аргентины в Венесуэле, "пока не будет избрано другое правительство" в стране. А Аргентина заявила, что "любая попытка вмешательства или похищения находящихся в нашей официальной резиденции соискателей убежища будет строго осуждена международной общественностью".

Напомним, центризбирком Венесуэлы объявил победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, управляющего страной 11 лет. Оппозиция обвинила его в фальсификациях, а по всей стране в очередной раз вспыхнули демонстрации – со свержением памятников предыдущему лидеру, поджогами, столкновениями с полицией и жертвами.

В целом, считается, что режим Мадуро уже на грани поражения. Если Мадуро как типичный диктатор отвергнет "американский вариант" добровольного отказа от власти под гарантии, то в начале января 2025 его инаугурация может перерасти в масштабные акции протеста, которые нередко в Латинской Америке заканчиваются силовым свержением власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!