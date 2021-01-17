В Вашингтон стянули тысячи военных накануне инаугурации Байдена. Фоторепортаж
В Вашингтон прибыли более 9 тысяч бойцов Национальной гвардии США для обеспечения безопасности в день инаугурации Джо Байдена 20 января.
Как сообщает "Голос Америки", мэр Вашингтона Мюриэль Баузер заявила, что город будет сохранять усиленные меры безопасности даже после инаугурации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По ее словам, усиление контроля за правопорядком в Вашингтоне станет "новой нормой".
"Я считаю, что всей стране придется подстроиться под то, как наша разведка, правоохранители на каждом уровне воспринимают абсолютно реальную и существующую угрозу нашей стране", – сказала мэр.
При этом она уточнила, что заграждения, установленные в центральной части Вашингтона, после 20 января будут сняты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена. Она будет действовать с 11 по 24 января.
Директор ФБР Крис Рэй заявил, что его ведомство зафиксировало в сети множество разговоров по поводу возможного насилия во время инаугурации Байдена.
Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала проект резолюции об импичменте Трампа. Впервые в американской истории главе государства его объявили дважды.
Этому предшествовал штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате которого погибло пять человек.
Тем временем в нижней палате Конгресса США объявили о намерении подготовить резолюцию для импичмента Байдена сразу после вступления в должность.