В Вашингтон стянули тысячи военных накануне инаугурации Байдена. Фоторепортаж

В Вашингтон прибыли более 9 тысяч бойцов Национальной гвардии США для обеспечения безопасности в день инаугурации Джо Байдена 20 января.

Как сообщает "Голос Америки", мэр Вашингтона Мюриэль Баузер заявила, что город будет сохранять усиленные меры безопасности даже после инаугурации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, усиление контроля за правопорядком в Вашингтоне станет "новой нормой".

"Я считаю, что всей стране придется подстроиться под то, как наша разведка, правоохранители на каждом уровне воспринимают абсолютно реальную и существующую угрозу нашей стране", – сказала мэр.

При этом она уточнила, что заграждения, установленные в центральной части Вашингтона, после 20 января будут сняты.

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