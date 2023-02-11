В турецком Газиантепе спасли беременную женщину и ее 6-летнюю дочь, которые провели под завалами 115 часов. Фото

В Турции продолжают разбирать завали после землетрясения, которое накрыло страну 6 февраля и забрало жизни более 20 тысяч человек. В городе Газиантеп из-под завалов спасателям удалось вытащить беременную женщину и ее 6-летнюю дочь.

Видео дня

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщило издание Anadolu Ajansi. Как отмечается, Захиде Кая вместе с ребенком провела в разрушенном доме 115 часов. На видео также показали кадры спасательной операции (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, женщину нашли га улице Хильми Кутлубай. Там работали отряды специального назначения полиции и поисково-спасательные отряды различных общественных организаций. Женщина подала голос и его услышали спасатели.

Ей срочно ввели сыворотку и кислородную поддержку, на автомобиле скорой помощи ее доставили в больницу.

Спустя некоторое время была спасена 6-летняя дочь Захиде Кая Кюбра.

Ранее стало известно, что 10 февраля в городе Искендерун, что в провинции Хатай, из-под завалов спасли украинку Елену Акгел и ее четырехлетнего сына Юкселя. Они провели под завалами четыре дня. На видео спасательной операции показали, как сначала из-за небольшого разлома между плитами достают четырехлетнего мальчика, а затем и его маму.

Также на четвертый день поисков в городе Кахраманмараш спасли 1,5-летнего малыша и его 7-летнего брата. Их застали из-под завалов через 105 часов после землетрясения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также принесли разрушения в Сирии.

Общая численность погибших в обеих странах – минимум 20 411 жителей. Спасательные операции продолжаются до сих пор

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