В Турции спасли 1,5-летнего малыша и его 7-летнего брата, проведших под обломками разрушенного землетрясением дома 105 часов. Фото

В Турции, где произошло одно из самых смертоносных землетрясений в современной истории, продолжаются поисково-спасательные работы. В пятницу в городе Кахраманмараш спасли 1,5-летнего малыша и его 7-летнего брата через 105 часов после землетрясения.

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Об этом сообщает турецкое издание AA. Землетрясение затронуло 10 провинций Средиземноморья, Восточной и Юго-Восточной Анатолии.

Команда спасателей обнаружила выживших среди обломков здания на улице Армутлу Махаллеси Ишик.

Благодаря оперативным действиям 1,5-летний Юсуф Хусейн и его 7-летний брат Мухаммед Хусейн были спасены из-под обломков 3-этажного дома буквально спустя 20 минут.

Напомним: в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также принесли разрушения в Сирии. В тот же день регион сотрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

По состоянию на 9 февраля количество жертв землетрясения 6 февраля в Турции возросло до 16 546 человек (по данным на вечер четверга, 9 февраля), а в Сирии – до 3 277. Общая численность погибших в обеих странах – это минимум 20 411 жителей. Спасательные операции продолжаются до сих пор, но холодная погода уменьшает шансы найти под завалами живых. Эксперты также прогнозируют, что число пострадавших в ближайшие дни продолжит расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции спасатели вытащили из-под завалов дома, который обрушился во время землетрясения, украинку и ее 4-летнего сына. Женщина с ребенком провели под бетонными глыбами в городе Искендерун четыре дня.

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