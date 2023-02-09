Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек: шансы найти живых под завалами тают. Фото и видео

В Турции количество жертв землетрясения 6 февраля возросло до 12 391 человека (по данным на утро четверга, 9 февраля), а в Сирии – до 2 950. Общая численность погибших в обеих странах – это как минимум 15 341 житель. Спасательные операции продолжаются до сих пор, но холодная погода уменьшает шансы найти под завалами живых.

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Как передает Reuters, многие пострадавшие как в Турции, так и в Сирии были недовольны длительным ожиданием спасательных групп. "Где государство? Где они были два дня? Мы их умоляем. Давайте сделаем это, мы сможем их вытащить!" – говорила в комментарии СМИ жительница турецкого города Малатья возле заснеженного рухнувшего здания, под которым оказались ее родственники.

64-летний Мелек, житель турецкого города Антакья, тоже сетовал на отсутствие помощи: "Мы пережили землетрясение, но мы умрем здесь от голода или холода".

"Многие турки жаловались на нехватку оборудования, опыта и поддержки для спасения тех, кто попал в ловушку – иногда даже когда они могли слышать крики о помощи", – сказано в статье.

Немало людей в зоне бедствия спали в своих машинах или на улицах под одеялами на морозе, опасаясь вернуться в здания, потрясенные землетрясением магнитудой 7,8 – самым смертоносным в Турции с 1999 года.

Кроме того, в Сирии усилия по оказанию помощи осложнены конфликтом, который разделил страну и разрушил ее инфраструктуру. Государственные СМИ сообщали, что более 298 000 сирийцев остались без крова, а в районах, находящихся под контролем правительства, было открыто 180 временных убежищ.

Посол Сирии в ООН признал, что у властей "недостаток возможностей и оборудования", обвинив в этом более чем десятилетнюю войну и западные санкции.

Эксперт по стихийным бедствиям Стивен Годби рассказал, что коэффициент выживаемости после подобных катаклизмов в среднем составляет 74% в течение 24 часов, через 72 часа – 22%, а к пятому дню – всего 6%, передает Sky News.

Озел Пикаль, который помогал в поисках людей в турецком городе Малатья, рассказал, что техники для разбора завалов не хватает, многим приходилось полагаться только на собственную силу, но мороз очень сильно мешает.

"Наши руки ничего не могут поднять из-за холода. Нужны рабочие машины", – заявил спасатель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 февраля посещал пострадавший Кахраманмарас. Он пообещал, что никто не останется без крова. "Невозможно быть готовыми к такому бедствию", – сказал глава государства.

Выступая перед журналистами под вой сирен скорой помощи, он признал, что в стране были проблемы с дорогами, аэропортами и топливом, но они их преодолеют.

Журналисты напомнили, что в мае Эрдогана ждут выборы. Природный катаклизм, очевидно, станет вызовом для его политической карьеры.

Мнения о том, что правительство Турции не может должным образом справиться со стихийным бедствием, могут повредить перспективам Эрдогана. И наоборот – некоторые аналитики говорят, что он мог бы сплотить национальную поддержку вокруг реакции на кризис и укрепить свои позиции.

Как писал OBOZREVATEL:

– В центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также принесли разрушения в Сирии. В тот же день регион сотрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

– На помощь Турции Украина отправила 87 представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Среди них – специалисты по поисково-спасательным операциям, медики, связисты, кинологи, пожарники.

– Фоторепортаж из частично разрушенных турецких городов можно посмотреть по ссылке.

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