В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео

В центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: во многих провинциях разрушено много зданий, а в Кахраманмараше вспыхнул сильный пожар. По меньшей мере полсотни человек погибли.

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Точное количество жертв и пострадавших пока не известно, поскольку люди находятся под завалами, передает NTV. В стране объявлен самый высокий – четвертый – уровень тревоги, турецкие власти запросили срочную международную помощь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения был в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах – Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе (расположен вблизи границы с Сирией), Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. В провинциях на юго-востоке страны разрушены здания и есть погибшие.

Отмечается, что в провинции Диярбакыр обрушился восьмиэтажный дом, а в районе Чукурова провинции Адана – 11-этажка.

. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что все экстренные службы и местные власти работают. А также обратился со словами поддержки к гражданам, пострадавшим от землетрясения.

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, после первого мощного землетрясения по стране было зарегистрировано еще не менее 22 повторных толчков магнитудой более 6. Спустя два часа стало известно о сотнях разрушений зданий и гибели десятков людей во многих городах.

"Все экстренные службы работают на местах ЧП, готовятся грузовые самолеты для отправки оборудования и вещей первой необходимости. Данные по жертвам пока предоставить не можем", – сказал он.

Губернатор турецкой Малатьи заявил, что в результате землетрясения обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела трех человек, более 100 получили травмы.

На 06:30 понедельника, 6 февраля, сообщалось, что в Диярбакыре погибли шесть человек, в Османие – семь, в Шанлыурфе – 15, в Малатье – 23.

Иностранные агентства охарактеризовали толчок как "крупнейшее землетрясение в регионе за последние годы" – оно ощущалось от Сирии и Ливана до Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января мощное землетрясение произошло в Иране на территории провинции Западный Азербайджан. Оно унесло жизни не менее двух человек, еще более 120 получили ранения.

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