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В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео

Марина Лисничук
Мир
3 минуты
2,6 т.
В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео

В центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: во многих провинциях разрушено много зданий, а в Кахраманмараше вспыхнул сильный пожар. По меньшей мере полсотни человек погибли.

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Точное количество жертв и пострадавших пока не известно, поскольку люди находятся под завалами, передает NTV. В стране объявлен самый высокий – четвертый – уровень тревоги, турецкие власти запросили срочную международную помощь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения был в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах – Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе (расположен вблизи границы с Сирией), Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. В провинциях на юго-востоке страны разрушены здания и есть погибшие.

В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео

Отмечается, что в провинции Диярбакыр обрушился восьмиэтажный дом, а в районе Чукурова провинции Адана – 11-этажка.

В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео

. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что все экстренные службы и местные власти работают. А также обратился со словами поддержки к гражданам, пострадавшим от землетрясения.

В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, после первого мощного землетрясения по стране было зарегистрировано еще не менее 22 повторных толчков магнитудой более 6. Спустя два часа стало известно о сотнях разрушений зданий и гибели десятков людей во многих городах.

В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео

"Все экстренные службы работают на местах ЧП, готовятся грузовые самолеты для отправки оборудования и вещей первой необходимости. Данные по жертвам пока предоставить не можем", – сказал он.

Губернатор турецкой Малатьи заявил, что в результате землетрясения обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела трех человек, более 100 получили травмы.

В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео

На 06:30 понедельника, 6 февраля, сообщалось, что в Диярбакыре погибли шесть человек, в Османие – семь, в Шанлыурфе – 15, в Малатье – 23.

Иностранные агентства охарактеризовали толчок как "крупнейшее землетрясение в регионе за последние годы" – оно ощущалось от Сирии и Ливана до Грузии.

В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео
В Турции из-за мощного землетрясения обрушились десятки домов: есть погибшие, под завалами остаются люди. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января мощное землетрясение произошло в Иране на территории провинции Западный Азербайджан. Оно унесло жизни не менее двух человек, еще более 120 получили ранения.

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