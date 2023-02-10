Под завалами провели четыре дня: появилось видео спасения украинки с сыном из-под завалов дома в городе Искендерун

В Турции поисково-спасательные команды со всей страны четвертый день продолжают разбирать завалы в районе произошедших 6 и 7 февраля землетрясений. Сегодня в городе Искендерун, что в провинции Хатай, из-под завалов спасли украинку Елену Акгёл и ее четырехлетнего сына Юкселя.

Видео дня

Видео спасательной операции обнародовали турецкие СМИ. В кадре видно, как сначала из-за небольшого разлома между плитами достают четырехлетнего мальчика, а затем и его маму чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Искендеруне поисково-спасательной группе удалось добраться до украинки Елены Акгёл и ее 4-летнего сына Юкселя. Маленького Юкселя достали до того, как среди обломков проделали достаточно большое отверстие. Тогда из-под руин вытащили Елену Акгёл и передали бригадам медиков", – сообщает CNN Türk.

Отмечается, что, несмотря на проведенные под завалами 36 часов состояние здоровья украинки и ее сына удовлетворительное.

Между тем, по данным ООН в Турции и Сирии, в результате землетрясений количество погибших возросло до 20 тысяч, а более 80 тысяч получили ранения. Поисковая операция продолжается. Под завалами могут находиться еще украинцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также принесли разрушения в Сирии. В тот же день регион сотрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

Общая численность погибших в обеих странах – минимум 20 411 жителей. Спасательные операции продолжаются до сих пор, но холодная погода уменьшает шансы найти под завалами живых. Эксперты также прогнозируют, что число пострадавших в ближайшие дни продолжит расти.

До сих пор под завалами зданий могут находиться по меньшей мере пять украинцев.

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