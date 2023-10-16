В ЦАХАЛ заявили о ликвидации еще одного главаря ХАМАС: что известно

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации еще одного из командиров боевиков ХАМАС в секторе Газа. Глава южного округа национальной безопасности группировки Муатаз Ид был убит в результате авиаудара.

О ликвидации боевика сообщили позно вечером 15 октября. Отмечается, что он Муатаз Ид был ликвидирован "в результате разведывательных усилий агентства безопасности Шин-Бет и Управления военной разведки".

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что их истребители и боевые вертолеты продолжают атаковать террористические объекты в секторе Газа.

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В течение дня израильская армия атаковала около 250 военных объектов, большинство из них – на севере сектора Газа, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным израильских СМИ, в ночь на 16 октября ЦАХАЛ нанес самые массовые авиаудары по сектору Газа с начала войны. Самым сильным бомбардировкам подвергся город Газа.

– Иерусалим планирует отправить 10 тысяч военных для захвата Газы, что может стать крупнейшим со времен Второй ливанской войны наступлением. ЦАХАЛ нацелен, в частности, на ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

– Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал "новый этап" в войне. В ЦАХАЛ при этом признали, что на вторжение в сектор Газа может повлиять эвакуация палестинцев и напряжение на северной границе страны.

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