ЦАХАЛ отправит 10 тыс. солдат для захвата Газы, наступление может стать наибольшим со времен Второй ливанской войны. Ключевые факты

В Израиле на девятый день войны с ХАМАС собираются отправить 10 тысяч солдат для захвата Газы, стремясь провести крупнейшее со времен Второй ливанской войны наступление. ЦАХАЛ нацелен не просто на зачистку сектора от террористов, а особенно – на ликвидацию их лидера Яхьи Синвара.

В ответ боевики пригрозили устроить израильским военным засаду. Тем временем представитель Китая собрался на Ближний Восток, чтобы "ускорить мирные переговоры" между сторонами. OBOZ.UA рассказывает о ключевых фактах, известных о палестино-израильском конфликте на этот момент (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

ЦАХАЛ отправляет тысячи солдат для захвата Газы

Израиль планирует отправить 10 000 солдат для захвата города Газа и "уничтожения" руководства сектора, сообщили газета New York Times со ссылкой на израильских военных. В докладе говорится, что это наступление будет крупнейшим со времен Второй ливанской войны 2006 года, и ЦАХАЛ попытается удержать часть сектора Газы, по крайней мере временно.

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Представитель ХАМАС в ответ заявил, что террористы попытаются устроить засаду на израильских солдат, выскакивая из туннелей позади их наступления, чтобы застать войска врасплох.

По словам израильских официальных лиц, правила ведения боевых действий у ЦАХАЛ смягчаются, поэтому солдатам будет легче стрелять по подозреваемым.

Войска будут особенно сосредоточены на убийстве лидера ХАМАС Яхьи Синвара, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт, указав: "Этот человек в поле нашего зрения. Это ходячий мертвец, и мы доберемся до этого человека".

ВОЗ вновь выступила с "предупреждением"

На седьмой день войны Израиль предупредил палестинцев о необходимости покинуть северную часть сектора Газы в преддверии ожидаемого наземного наступления на ХАМАС. Всемирная организация здравоохранения тогда раскритиковала намерения ЦАХАЛ, а ныне заявила, что принуждение тысяч пациентов больницк эвакуации в уже переполненные больницы на юге анклава может быть "смертным приговором".

"ВОЗ решительно осуждает неоднократные приказы Израиля об эвакуации 22 больниц, в которых находятся более 2000 стационарных пациентов на севере сектора Газы. Принудительная эвакуация пациентов и медицинских работников еще больше усугубит нынешнюю гуманитарную катастрофу и катастрофу в области общественного здравоохранения", – высказались в организации.

Китай хочет мирных переговоров

Китайский посланник Чжай Цзюнь собирается посетить Ближний Восток на этой неделе, чтобы "добиться прекращения огня" в конфликте между Израилем и ХАМАС и "начать мирные переговоры", сообщили СМИ.

"Чтобы скоординировать действия с различными сторонами в целях прекращения огня, защитить гражданское население, облегчить ситуацию и способствовать мирным переговорам", – заявили в КНР.

США отсылают авианосец для поддержки Израиля

Администрация президента США подтвердила, что отправляет авианосную ударную группу военного корабля Dwight D. Eisenhower в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Это происходит "в рамках наших усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий по расширению этой войны после нападения ХАМАС".

"Эйзенхауэр" присоединится к ударной группе авианосца "Джеральд Р. Форд" (USS Gerald R. Ford), которая уже находится вблизи Израиля, чтобы усилить присутствие там США множеством эсминцев, истребителей и крейсеров. Корабль вышел из порта Норфолк (штат Вирджиния) 13 октября. Отмечается, что наличие двух авианосцев в регионе может предоставить много вариантов защиты и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне премьер Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что подготовка завершена, в то же время признали, что на наземное вторжение в сектор Газы может повлиять ряд событий: эвакуация палестинцев и напряжение на северной границе страны.

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