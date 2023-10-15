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ЦАХАЛ отправит 10 тыс. солдат для захвата Газы, наступление может стать наибольшим со времен Второй ливанской войны. Ключевые факты

Марина Лисничук
Мир
3 минуты
4,3 т.
ЦАХАЛ отправит 10 тыс. солдат для захвата Газы, наступление может стать наибольшим со времен Второй ливанской войны. Ключевые факты

В Израиле на девятый день войны с ХАМАС собираются отправить 10 тысяч солдат для захвата Газы, стремясь провести крупнейшее со времен Второй ливанской войны наступление. ЦАХАЛ нацелен не просто на зачистку сектора от террористов, а особенно – на ликвидацию их лидера Яхьи Синвара.

В ответ боевики пригрозили устроить израильским военным засаду. Тем временем представитель Китая собрался на Ближний Восток, чтобы "ускорить мирные переговоры" между сторонами. OBOZ.UA рассказывает о ключевых фактах, известных о палестино-израильском конфликте на этот момент (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

ЦАХАЛ отправляет тысячи солдат для захвата Газы

Израиль планирует отправить 10 000 солдат для захвата города Газа и "уничтожения" руководства сектора, сообщили газета New York Times со ссылкой на израильских военных. В докладе говорится, что это наступление будет крупнейшим со времен Второй ливанской войны 2006 года, и ЦАХАЛ попытается удержать часть сектора Газы, по крайней мере временно.

Видео дня

Представитель ХАМАС в ответ заявил, что террористы попытаются устроить засаду на израильских солдат, выскакивая из туннелей позади их наступления, чтобы застать войска врасплох.

ЦАХАЛ отправит 10 тыс. солдат для захвата Газы, наступление может стать наибольшим со времен Второй ливанской войны. Ключевые факты

По словам израильских официальных лиц, правила ведения боевых действий у ЦАХАЛ смягчаются, поэтому солдатам будет легче стрелять по подозреваемым.

Войска будут особенно сосредоточены на убийстве лидера ХАМАС Яхьи Синвара, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт, указав: "Этот человек в поле нашего зрения. Это ходячий мертвец, и мы доберемся до этого человека".

ВОЗ вновь выступила с "предупреждением"

На седьмой день войны Израиль предупредил палестинцев о необходимости покинуть северную часть сектора Газы в преддверии ожидаемого наземного наступления на ХАМАС. Всемирная организация здравоохранения тогда раскритиковала намерения ЦАХАЛ, а ныне заявила, что принуждение тысяч пациентов больницк эвакуации в уже переполненные больницы на юге анклава может быть "смертным приговором".

"ВОЗ решительно осуждает неоднократные приказы Израиля об эвакуации 22 больниц, в которых находятся более 2000 стационарных пациентов на севере сектора Газы. Принудительная эвакуация пациентов и медицинских работников еще больше усугубит нынешнюю гуманитарную катастрофу и катастрофу в области общественного здравоохранения", – высказались в организации.

ЦАХАЛ отправит 10 тыс. солдат для захвата Газы, наступление может стать наибольшим со времен Второй ливанской войны. Ключевые факты

Китай хочет мирных переговоров

Китайский посланник Чжай Цзюнь собирается посетить Ближний Восток на этой неделе, чтобы "добиться прекращения огня" в конфликте между Израилем и ХАМАС и "начать мирные переговоры", сообщили СМИ.

"Чтобы скоординировать действия с различными сторонами в целях прекращения огня, защитить гражданское население, облегчить ситуацию и способствовать мирным переговорам", – заявили в КНР.

ЦАХАЛ отправит 10 тыс. солдат для захвата Газы, наступление может стать наибольшим со времен Второй ливанской войны. Ключевые факты

США отсылают авианосец для поддержки Израиля

Администрация президента США подтвердила, что отправляет авианосную ударную группу военного корабля Dwight D. Eisenhower в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Это происходит "в рамках наших усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий по расширению этой войны после нападения ХАМАС".

"Эйзенхауэр" присоединится к ударной группе авианосца "Джеральд Р. Форд" (USS Gerald R. Ford), которая уже находится вблизи Израиля, чтобы усилить присутствие там США множеством эсминцев, истребителей и крейсеров. Корабль вышел из порта Норфолк (штат Вирджиния) 13 октября. Отмечается, что наличие двух авианосцев в регионе может предоставить много вариантов защиты и не только.

ЦАХАЛ отправит 10 тыс. солдат для захвата Газы, наступление может стать наибольшим со времен Второй ливанской войны. Ключевые факты

Как сообщал OBOZ.UA, накануне премьер Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что подготовка завершена, в то же время признали, что на наземное вторжение в сектор Газы может повлиять ряд событий: эвакуация палестинцев и напряжение на северной границе страны.

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