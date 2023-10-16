ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков объектов ХАМАС в секторе Газа, Байден может прибыть с визитом в Израиль. Ключевые факты

Утром 7 октября террористическая организация ХАМАС нанесла по территории Израиля массированный ракетный удар, а также совершила проникновение боевиков на территорию страны. С того момента продолжается активная фаза палестино-израильского противостояния.

Армия обороны Израиля в течение недели совершала массированные авиационные удары по сектору Газа, в результате чего были уничтожены десятков объектов ХАМАС. Кроме того, ЦАХАЛ готовится к началу наземной операции. OBOZ.UA собрал ключевые факты о противостоянии Израиля и Палестины.

По информации израильских СМИ, в ночь на 16 октября авиация ЦАХАЛ нанесла самые массовые авиаудары по сектору Газа с момента начала боевых действий. Наиболее интенсивные бомбардировки были в городе Газа.

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В ЦАХАЛ заявили, что уничтожили десятки объектов ХАМАС в секторе Газа. По предварительным данным, за ночь Израиль нанес удары как минимум по 50 объектам, уничтожив наблюдательные посты, командные центры и ракетные пусковые установки.

В то же время стало известно, что боевики ХАМАС сами обстреливали жителей Палестины. По словам представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса, удар по конвою мирных жителей, бежавших в южную часть сектора Газа, был операцией под ложным флагом, проведенной ХАМАС.

"Если вы примените логику и подумаете, кому были бы выгодны эти ужасные изображения детей и мирных жителей, которые эвакуировались на юг, а затем, очевидно, были мертвы, кто выиграет от этого, только одна организация – ХАМАС", – говорит Конрикус.

В результате теракта по меньшей мере 70 человек, большинство из них дети, были убиты в результате удара. Еще 200 человек получили ранения. Израиль обвинил ХАМАС в попытках удержать жителей Газы от переезда на юг, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Примечательно, что Израиль получил в свой адрес порцию критики из-за блокады сектора Газа. Армию призвали обеспечить эвакуацию мирных жителей до начала наземной операции. В частности, президент США Джо Байден заявил, что его администрация ведет переговоры с Египтом о создании гуманитарного коридора, чтобы вывести детей и женщин из Газы.

Также стало известно, что Байден рассматривает возможность поездки в Израиль в ближайшие дни. В Израиле отметили, что визит американского лидера стал бы мощным символом сочувствия и поддержки после жестокого нападения ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена с визитом в знак солидарности. Отмечается, что если визит состоится, то станет шансом лично подтвердить израильскому народу, что США твердо поддерживают его. Однако некоторые аналитики уверены, что поездка Байдена в Израиль может рассматриваться как провокационный шаг со стороны главного спонсора ХАМАС – Ирана.

Напомним, в Израиле собираются отправить 10 тысяч солдат для захвата Газы, стремясь провести крупнейшее со времен Второй ливанской войны наступление. ЦАХАЛ нацелен не просто на зачистку сектора от террористов, а особенно – на ликвидацию их лидера Яхьи Синвара.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что подготовка завершена, в то же время признали, что на наземное вторжение в сектор Газы может повлиять ряд событий: эвакуация палестинцев и напряжение на северной границе страны.

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