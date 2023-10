Нетаньяху анонсировал приближение 'нового этапа' в войне с ХАМАС: в ЦАХАЛ заявили о завершении подготовки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. В то же время, в армии страны – ЦАХАЛ – заявили о завершении подготовки к этому.

Об этом сообщают издания The Jerusalem Post и The Times of Israel. Так, в субботу Нетаньяху посетил кибуц Беери и Кфар-Аза на юге Израиля.

Он встретился с солдатами и прогулялся по развалинам домов в общинах, пострадавших от ужасного нападения на прошлой неделе.

"Это только начало. Наши враги только начали расплачиваться, и я не буду больше говорить. Это только начало", – отметил он.

При этом армия обороны Израиля заявила, что завершает подготовку к "значительной наземной операции" в секторе Газа.

Видео дня

В заявлении ЦАХАЛА говорится, что они готовы "расширить наступление", реализуя "широкий спектр наступательных оперативных планов", которые, по их словам, включают "общие и скоординированные атаки с воздуха, моря и суши".

Ожидается, что военные приступят к наземному вторжению в сектор Газа, но на его масштабы и время проведения могут повлиять ряд событий, включая эвакуацию палестинского гражданского населения из северной части сектора Газа и напряжение на северной границе Израиля.

Стоит отметить, что Израиль уже нанес удары более чем 1000 объектам ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ также убил некоторых главных террористов ХАМАС, ответственных за пятничную атаку, в результате которой погибли 1300 израильтян.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

14 октября начался восьмой день войны в Израиле. Утром ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал главу ВВС ХАМАС. Он, полагают в израильской армии, принимал непосредственное участие в организации террористической атаки на Израиль 7 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные 13 октября вошли в сектор Газа для проведения "локальных рейдов". Там они обнаружили останки пропавших без вести после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что военные преступления ХАМАС в Израиле подпадают под юрисдикцию суда в Гааге.

