В Таджикистане на окраине столицы Душанбе были задержаны девять человек в связи с нападением на концертный зал "Крокус Сити Холл" под Москвой. Вероятно, речь идет о родственниках подозреваемых, которых правоохранители забрали на допрос.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности страны. Как отмечается, всех девятерых задержали 25 марта в районе Вахдат.

По данным Reuters, задержанных доставили в Душанбе. В каких отношениях они находятся с нападавшими, не сообщалось.

В тот же день таджикская служба "Радио Свобода" сообщила, что на допрос в Душанбе увезли мать, брата, жену и двух дядей одного из подозреваемых по имени Саидакрам Рачабализод.

Тогда же на допрос отвезли родителей, жену и тещу другого подозреваемого по имени Шамсидин Фаридуни.

Источник "Радио Свобода" сообщил, что среди задержанных было несколько молодых людей.

Кроме того, 26 марта сообщалось, что по подозрению в подготовке теракта арестованы шесть человек.

В РФ заявили, что на следующий день после нападения российские силовики арестовали 11 человек, в том числе четырех подозреваемых в стрельбе.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Погибли по меньшей мере 133 человек, еще около 150 ранены.

Москва сразу же, без всяких доказательств, попыталась обвинить в теракте Украину. В Следкоме РФ заявили, что подозреваемых в стрельбе задержали в Брянской области якобы на пути в Украину, все они граждане Таджикистана.

Диктатор Владимир Путин обвинил Киев якобы в подготовке "окна" для побега подозреваемых.

При всем этом ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ-К, которая обнародовала видео, снятое нападавшими в "Крокусе".

В ISW предостерегли, что игнорирование Кремлем истинных причин и исполнителей теракта сыграет с РФ злую шутку.

После массового убийства в "Крокусе" в РФ начались гонения на мигрантов из Центральной Азии. Людям "неславянской внешности" жгут ларьки, не дают работать, избивают, оскорбляют и выселяют из квартир.

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