В Судане договорились о временном прекращении огня: какая сейчас ситуация в стране и что будет с эвакуацией украинцев

В Судане объявили прекращение огня сроком на три дня. Регулярная армия страны и группировка "Силы оперативной поддержки" (RSF) в полночь понедельника, 24 апреля согласились прекратить боевые действия.

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Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Это уже третье за девять дней боев объявление о перемирии, предыдущие два были сорваны, пишет NBC News.

"Чтобы поддержать прочное прекращение боевых действий, США будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими гражданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета для наблюдения за переговорами, заключением и реализацией окончательного прекращения боевых действий и гуманитарных мероприятий в Судане", – заявил Блинкен.

RSF подтвердили свое согласие на прекращение огня. В Twitter они заявили, что поддерживают суданский народ и стремятся "осуществить его законные стремления к свободе, справедливости, демократии и верховенству закона".

"Мы подтверждаем нашу приверженность в период объявленного перемирия полному прекращению огня и предостерегаем от продолжающихся нарушений второй стороной в несоблюдении перемирия", – говорится в заявлении группировки в понедельник.

При этом в МИД Египта заявили о гибели своего сотрудника в Судане – в понедельник погиб помощник атташе по административным вопросам, направляясь из своего дома в штаб-квартиру египетского посольства в Судане.

МИД отметило, что помощник погиб "при исполнении долга", не указывая причины и не обвиняя ни одну из сторону столкновений в Судане.

Что известно об эвакуации украинцев из Судана

На данный момент уже сформирован список граждан Украины, изъявивших желание покинуть страну.

В МИДе пообещали больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно.

Для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться в:

– посольство Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected];

– Почетное консульство Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;

– МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected]

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны, городе Хартум, раздалось несколько взрывов. Сообщалось о новой попытке государственного переворота.

– Все попытки установить перемирие не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, а также нехватка продуктов и лекарств.

– 18 апреля стало известно, что на посла ЕС в Судане было совершено нападение в собственной резиденции. Международные лидеры еще раз призывали к прекращению столкновения, но тщетно.

– В результате столкновений армии Судана с "Силами оперативной поддержки" погибли по меньшей мере 420 человек, среди которых 264 мирных жителя. Ранения в результате боевых действий получили 3700 человек.