Из Судана удалось эвакуировать 87 граждан Украины на территорию Египта: появились подробности
Из Судана, гдепродолжается вооруженный конфликт,удалось эвакуировать 87 граждан Украины. Все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта.
Большинство эвакуированных украинцев – авиационные специалисты: пилоты, техники и их семьи. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. Об этом утром 25 апреля сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Всего из зоны вооруженного конфликта в условиях непрерывных боев, несоблюдения режима "тишины", отсутствия пищи, воды и техники спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей.
Эвакуированным оказана необходимая медицинская помощь, питание и вода. Украинцы обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения домой.
Спасательную операцию провело ГУР в координации с Офисом президента Украины и Министерством иностранных дел.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице, городе Хартум, прогремели взрывы, сообщалось о новой попытке государственного переворота.
– Боевые действия привели к гуманитарной катастрофе: в Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, а также нехватка продуктов и медикаментов.
– 18 апреля стало известно, что на посла Евросоюза в Судане совершено нападение в собственной резиденции. Международные лидеры вновь безуспешно призвали к прекращению столкновения.
– Вследствие столкновений в Судане погибли по меньшей мере 420 человек, среди которых 264 мирных жителя. Ранения получили 3700 человек.
– В полночь 25 апреля стороны конфликта согласились прекратить боевые действия. Перемирие объявлено сроком на три дня.
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