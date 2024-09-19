В США впервые показали фото и видео обломков батискафа 'Титан', сделанные вскоре после аварии

Береговая охрана США обнародовала первые кадры, снятые сразу после аварии подводной лодки "Титан" компании OceanGate. Батискаф, напомним, взорвался при погружении в прошлом году, в результате чего погибли все пятеро находившихся на борту человек.

Видео дня

На этой неделе в США начались официальные слушания по поводу этой катастрофы. Береговая охрана США на этих слушаниях сообщила, что обнаружила шокирующее количество проблем с подводной лодкой OceanGate.

В частности, было обнаружено 70 (!) неполадок в оборудовании батискафа. Еще 22 проблемы были найдены в других сферах деятельности компании. Эксперты указали на ряд причин, которые могли привести к взрыву подлодки – от просроченного углеродного волокна до необычной формы его корпуса.

Видео, обнародованное Береговой охраной, было сделано во время первого погружения беспилтоного дрона к лодке "Титан". Фрагменты видео показывали и раньше, но качественное изображение появилось только сейчас.

Береговая охрана США подтвердила, что подводный аппарат разрушился в результате "катастрофической взрывной имплозии", то есть декомпрессии.

Также во время слушаний было опубликовано несколько фото, сделанных указанным дроном еще 22 июня 2023 года. На изображении видна хвостовая часть подлодки, торчащая из морского дна на глубине 3775 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, первые обломки затонувшего батискафа "Титан" были подняты из глубин Атлантики еще в прошлом году. С тех пор продолжается расследование этой катастрофы.

"Титан" погружался в воду у побережья Ньюфаундленда в Канаде для осмотра обломков известного затонувшего судна "Титаник". Батискаф компании OceanGate имел на борту международную экспедицию туристов-миллиардеров. Связь с подводным аппаратом была потеряна 18 июня, всего через час и 45 минут после погружения.

Поисковая операция продолжалась несколько дней и привлекла внимание всего мира, пока не было найдено "поле обломков" и вероятные человеческие останки.

Обломки пропавшего батискафа "Титан" обнаружили с помощью вышеупомянутого дрона в 487 м от носовой части затонувшего "Титаника" (последняя – на фото ниже). Поисковая миссия обнаружила лишь конус хвоста "Титана" и посадочную раму, свидетельствующую о том, что судно разлетелось на части.

Черного ящика у аппарата не было, поэтому отследить последние движения самого судна невозможно.

Уже тогда было точно известно, что на борту батискафа "Титан" произошел взрыв. Все находившиеся на его борту погибли из-за имплозии – взрыва, направленного внутрь, из-за которого батискаф сжался, как жестяная банка.

На борту "Титана" находились: 61-летний генеральный директор OceanGate (т.е. владелец батискафа) Стоктон Раш; 59-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг; а также пакистанско-британский бизнесмен Шахзад Дауд и его 19-летний сын Сулейман.

До того, как Береговая охрана сообщила об вероятной гибели "Титана", для поисков подводного аппарата объединили усилия несколько стран мира. Они пытались обнаружить субмарину до того, как у людей окончится запас кислорода.

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