Все пассажиры погибли: спасатели нашли обломки пропавшего вблизи 'Титаника' батискафа

Береговая охрана США сообщила, что обнаружила обломки в районе поисков батискафа Титан, проводившего экскурсии для туристов на затонувший "Титаник" в Атлантическом океане. Обломки найдены на океаническом дне в районе поисков.

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Об этом сообщило издание Sky.

"Поле обломков было обнаружено в районе поисков вблизи Титаника. Специалисты объединенного командования оценивают информацию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что была найдена посадочная рама и задняя крышка пропавшей субмарины – две важные части системы, но сам корпус еще не найден. Их обнаружили в 200 метрах от носовой части "Титаника".

Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, сообщает береговая охрана США.

Эксперты предполагают, что экипаж "Титана" погиб из-за имплозии подводного судна, из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжато, как банку, в 487 метрах от места аварии "Титаника".

"Поле обломков предусматривает распад подводного аппарата, что действительно указывает на худший сценарий, являющийся катастрофическим сбоем и, как правило, взрывом", – сказал в комментарии изданию Дэвид Мернс, эксперт по спасению.

"Единственное облегчение в том, что это произошло мгновенно – буквально за миллисекунды – и люди не успели понять, что происходит", – добавил он.

Мернс был знаком с британским миллиардером Хэмишем Хардингом и французским пилотом подводного плавания Полем-Анри Наржеоле, которые были в этом путешествии.

В эмоциональном интервью изданию он сказал, что его "худшие опасения теперь оправдались", хотя он молился о другом результате.

"Двое моих друзей ушли", – сказал Мернс.

Среди находившихся на борту подлодки был британский бизнесмен Шахзада Давуд со своим сыном Сулеманом.

А также исполнительный директор и основатель компании OceanGate Inc Стоктон Раш. Он пройдя подготовку пилота, стал самым молодым в мире пилотом реактивного транспорта в возрасте 19 лет.

Официальным лицам еще предстоит подтвердить, связаны ли обломки с пропавшим подводным аппаратом, однако это потенциальный прорыв в круглосуточной масштабной поисково-спасательной операции, проводимой в средней Атлантике после того, как в воскресенье, 18 июня, во время погружения к месту гибели "Титаника" батискаф исчез.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Атлантике ищут пропавший подводный аппарат, возивший туристов на "Титаник".

Он пропал 18 июня. На борту подлодки находились пять человек. Разные страны мира объединили усилия, чтобы найти аппарат до того, как закончится запас кислорода.

По данным береговой охраны США, связь с экипажем исчезла через 1 час 45 минут после погружения. Предварительно системы жизнеобеспечения судна могут проработать от 70 до 96 часов на глубине.

22 июня представитель береговой охраны США сообщил, что запасы кислорода на борту пропавшего батискафа уже должны были закончиться. В связи с этим шансы на спасение пяти туристов минимальны.

По его словам, у судна под названием "Титан" (Titan) кислород закончится в 13:00 по британскому времени в четверг (в 15:00 по Киеву).

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