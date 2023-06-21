В Атлантике четвертый день ищут пропавший подводный аппарат, возивший туристов к "Титанику"

В северной части Атлантического океана 18 июня исчез подводный аппарат, который путешествовал с туристами к остаткам знаменитого затонувшего корабля "Титаник" (примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада). Поисково-спасательная операция по состоянию на 21 июня все еще продолжалась.

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На борту подлодки находилось пять человек. Разные страны мира объединили усилия, чтобы найти аппарат до того, как там закончится запас кислорода, передает Euronews.

По данным береговой охраны США, связь с экипажем пропала через 1 час 45 минут после погружения. Предварительно, системы жизнеобеспечение судна могут проработать от 70 до 96 часов на глубине.

В Америке сообщили, что привлекли к поискам судно The Polar Prince, которое использовалось для транспортировки аппарата к месту, где лежит Титаник, а также авиацию 106-го спасательного крыла ВВС США.

Корабли европейских стран тоже отправились на поиски, как и канадский самолет P8 Poseidon. На место также отправилась норвежская лодка, оснащенная автономными подводными роботами.

СМИ пишут, что на борту подводного аппарата находились пилот, эксперт по истории "Титаника", известный британский авантюрист и два члена пакистанской бизнес-семьи.

Журналист Дэвид Пог, который в прошлом году путешествовал на борту "Титана" к затонувшему лайнеру, заявил, что судно использует две системы связи: текстовые сообщения, которые отправляются туда и обратно на надводный корабль, и сигналы безопасности, которые отправляются каждые 15 минут. Обе эти системы остановились одновременно, что, по словам Пога, может указывать на "безнадежный" сценарий.

Добавим, что затонувший "Титаник" находится на глубине 3800 метров на дне Атлантического океана. Лайнер потерпел аварию в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о книге Джеймс В. Бенкрофта, в которой раскрываются обстоятельства трагедии с "Титаником", которые позволяют предположить, что корабль был обречен.

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