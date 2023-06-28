Обломки батискафа 'Титан', в котором погибли 5 человек, подняли со дна океана. Фото и видео

В среду, 28 июня, первые обломки затонувшего батискафа "Титан" были подняты из глубин Атлантики.На берег выгрузили деформированные части подводного аппарата.

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Об этом сообщает издание AP News. В комментарии сообщается, что обломки доставило судно Horizon Arctic. Их разгружают у пирса береговой охраны Канады в порту Сент-Джонса (Ньюфаундленд).

Канадское судно Horizon Arctic имеет дистанционно управляемый аппарат для поиска обломков на дне океана рядом с затонувшим Титаником частей подводного аппарата.

"Команда Pelagic Research Services "все еще находится в работе" и не может комментировать продолжающееся расследование Titan, в котором участвуют несколько правительственных учреждений в США и Канаде", – заявил представитель компании, которая владеет судном, Джефф Махони.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Атлантике ищут пропавший подводный аппарат, возивший туристов на "Титаник".

Он пропал 18 июня. На борту подлодки находились пять человек. Разные страны мира объединили усилия, чтобы найти аппарат до того, как в нем закончится запас кислорода. На борту батискафа были генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, ветеран ВМС Франции Поль-Анри (PH) Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Гардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд и его сын Сулеман, которому было всего 19 лет.

По данным Береговой охраны США, связь с экипажем исчезла через 1 час 45 минут после погружения. Предварительно, системы жизнеобеспечения судна могут работать от 70 до 96 часов на глубине.

22 июня представитель Береговой охраны США сообщил, что запасы кислорода на борту пропавшего батискафа уже должны были закончиться. В связи с этим шансы на спасение пяти туристов минимальны.

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