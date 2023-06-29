Среди обломков батискафа 'Титан' обнаружили останки погибших пассажиров: что известно о катастрофе, унесшей пять жизней

Береговая охрана США получила поднятые со дна Атлантического океана обломки затонувшей подводной лодки "Титан". Также обнаружены, вероятно, человеческие останки.

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Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны. "Медицинские работники США проведут анализ того, что, вероятно, являются человеческими останками, поднятыми с места крушения", - говорится в сообщении.

По словам представителя береговой охраны, расследование аварии "Титана", ведущее команду следователей из нескольких стран, продолжается.

"Должен быть сделан значительный объем работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофическому краху "Титана", – заявил начальник ведомства капитан Джейсон Нойбауэр.

Стоит отметить, что обломки пропавшего батискафа "Титан" были обнаружены с помощью дистанционно управляемого подводного поискового аппарата (ROV) в 487 м от носовой части затонувшего "Титаника". Поисковая миссия обнаружила конус хвоста "Титана" и посадочную раму, свидетельствующую о том, что судно разлетелось на части.

По словам бывшего капитана подводной лодки Королевского флота Великобритании Райана Ремси, черного ящика не было, поэтому отследить последние движения самого судна невозможно. Поэтому исследователи будут искать разрывы в структуре углеродного волокна материала, из которого изготовлен "Титан". Это поможет понять, что произошло в последние моменты.

Напомним, что на борту направлявшегося к "Титанику" батискафа "Титан" произошел взрыв. Береговая охрана США официально объявила всех пятерых членов экипажа подводной лодки погибшими. Все находившиеся на его борту погибли из-за имплозии – взрыва, направленного внутрь, из-за которого батискаф сжался, как жестяная банка.

На борту "Титана" находились пять человек: 61-летний генеральный директор OceanGate, компании, которая разработала и испытала батискаф, Стоктон Раш; 59-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг; а также пакистано-британский бизнесмен Шахзад Дауд и его 19-летний сын Сулейман.

Как писал OBOZREVATEL:

– Для поисков пропавшего подводного аппарата объединили усилия разных стран мира. Они пытались обнаружить субмарину перед тем, как закончится запас кислорода. Оказалось, что все усилия были тщетны, потому что "Титан" был уничтожен имплозией.

– Обломки батискафа обнаружили в 200 метрах от носовой части "Титаника".

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