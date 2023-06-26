Батискаф, направлявшийся к 'Титанику', мог затонуть из-за имплозии: BILD смоделировал катастрофу. Видео

На борту батискафа "Титан", который направлялся к "Титанику" произошел взрыв. Береговая охрана США официально объявила всех пятерых членов экипажа подводной лодки погибшими.

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Все, кто находился на ее борту, погибли из-за имплозии – взрыва, направленного внутрь, из-за которого батискаф сжался, как жестяная банка. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

На борту "Титана" находились пять человек: 61-летний генеральный директор OceanGate, компании, которая разработала и испытала батискаф Стоктон Раш; 59-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг; а также пакистано-британский бизнесмен Шахзад Дауд и его 19-летний сын Сулейман.

Отметим, что гибель участников погружения наступала мгновенно. Поэтому нет уверенности, что можно найти их тела.

Практически сразу после появления информации о потере связи с экипажем "Титана" к батискафу стали прислушиваться представители ВМС США. А через несколько часов сверхсекретная акустическая система обнаружения, предназначенная для поиска иностранных подводных лодок, зафиксировала странный звук, напоминающий подводный взрыв.

"ВМС США проанализировали акустические данные и выявили имплозивную или взрывоподобную аномалию в непосредственной близости от того места, где находился "Титан" в момент потери связи", – сообщил западным СМИ источник в рядах военно-морского флота США.

"Титан" был похож на цилиндр с внешним корпусом из углеродного волокна и внутренним корпусом из титана. Батискаф имеет длину около 6,5 метров и ширину 2,8 метра. Создатели лодки, компания OceanGate, утверждали, что подводный аппарат рассчитан на то, чтобы выдерживать давление воды на больших глубинах, а "Титаник" находится на глубине почти 4 км.

Практически сразу после инцидента многие вспомнили, что "Титан" не имел должной классификации США или Канады. В компании объяснили это тем, что устройство настолько инновационное, что не соответствует сегодняшним стандартам.

Чтобы успокоить потенциальных клиентов в безопасности судна, OceanGate указала, что на "Титане" установлена ​​система мониторинга, позволяющая следить за состоянием корпуса во время погружения в режиме реального времени.

Однако любое повреждение или дефект корпуса могло привести к трагедии и мгновенному взрыву судна. Эксперты научного журнала Journal of Physics: Conference Series пришли к выводу, что в таких ситуациях взрыв подводной лодки должен произойти почти мгновенно и длиться всего миллисекунду. Похожий инцидент произошел в 1961 году с USS Thresher.

"Полное разрушение происходит за 1/20 секунды, что слишком быстро для того, чтобы люди на подводной лодке могли это распознать", – говорится в исследовании.

Тем временем немецкое интернет-издание BILD смоделировало имплозию батискафа в Атлантическом океане.

Как писал OBOZREVATEL:

– Для поисков пропавшего подводного аппарата объединили усилия разные страны мира. Они пытались обнаружить субмарину до того, как там закончится запас кислорода. Оказалось, что все усилия были напрасными, потому что "Титан" был уничтожен имплозией.

– Обломки батискафа обнаружили в 200 метрах от носовой части "Титаника".

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