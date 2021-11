В США во время выступления известного рэпера погибли 8 человек, сотни пострадали. Видео

В пятницу, 5 ноября, в Хьюстоне (штат Техас, США) на музыкальном фестивале Astroworld в массовой давке погибли по меньше мере восемь человек. Еще сотни посетителей получили травмы.

Инцидент произошел во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, сообщает New York Post. На мероприятии начался хаос после того, как толпы людей начали прорываться к сцене, перепрыгивая через ограждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Присутствующие начали падать и терять сознание, что провоцировало панику. На место происшествия вызвали медиков, спасателей и правоохранителей.

В больницы были госпитализированы 23 человека, у 11 из которых временно останавливалось сердце. На территории, где проходил фестиваль, развернули полевой госпиталь, где помощь врачей получили около 300 человек.

Официальная причина смерти жертв давки пока не сообщается, проводится расследование и судмедэкспертиза. Сообщается, что Трэвис Скотт сотрудничает с полицией.

По неподтвержденной информации, на фестивале неизвестные могли вводить присутствующим наркотические вещества.

Концерт должен был продолжиться в субботу, 6 ноября, но из-за ЧП был отменен.

At least 8 people are dead after a crowd surge at Travis Scott's Astroworld Festival in Houston, Texas. #Houston #Texas #TravisScott #AstroWorld #ASTRO #ASTROFEST #astroworldfestival #AstroWorld2021 #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/5GvmxkkGZ0