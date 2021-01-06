У США прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу. Фото та відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
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Штурм Капітолію в США

У Вашингтоні в середу, 6 січня, прихильники чинного президента США Дональда Трампа влаштували штурм Капітолію – будівлі Конгресу, який засідав, щоб підрахувати голоси вибірників й остаточно затвердити результати виборів. Людям вдалося потрапити всередину будівлі.

Як передає Fox5, поліція намагалася стримувати натовп. Деякі громадяни спровокували зіткнення з копами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Протестні акції біля будівлі Конгресу
Штурм будівлі

Співробітників, що працювали в частині офісів, довелося евакуювати. Засідання Сенату вимушено перервали.

Як наслідок, прихильники Трампа прорвалися в будівлю, пише NBC News на сторінці в Twitter.

Люди всередині Капітолію

Протестувальники проти результатів виборів оточили зал Сенату.

Люди заходять у будівлю

Після того, як американці прорвалися в Капітолій, Трамп на сторінці у Twitter попросив людей зберігати мир. Він написав, що поліцейських потрібно підтримати, адже вони "дійсно на нашому боці".

Скриншот

Нагадаємо, 6 січня на виступі перед прихильниками Трамп зажадав від віце-президента Майка Пенса спробувати зупинити утвердження голосів. Президент вчергове заявив, що не визнає перемогу опонента Джо Байдена.

Акція під Капітолієм 6 січня
Копи намагалися стримати людей
Зіткнення з поліцією
Копи застосували газові балончики

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колегія вибірників США затвердила перемогу Байдена на виборах глави держави. Він отримав 306 голосів за необхідних для перемоги 270 голосах. Трамп набрав 232.

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