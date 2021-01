У США прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу. Фото та відео

У Вашингтоні в середу, 6 січня, прихильники чинного президента США Дональда Трампа влаштували штурм Капітолію – будівлі Конгресу, який засідав, щоб підрахувати голоси вибірників й остаточно затвердити результати виборів. Людям вдалося потрапити всередину будівлі.

Як передає Fox5, поліція намагалася стримувати натовп. Деякі громадяни спровокували зіткнення з копами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Співробітників, що працювали в частині офісів, довелося евакуювати. Засідання Сенату вимушено перервали.

#Breaking. We have just been evacuated out of the Cannon House Office building. Capitol Police yelled "Clear the building" did not say why. Holding in a secure location. @ Fox5DC pic.twitter.com/pCMLjNB0ks - Tom Fitzgerald (@ FitzFox5DC) January 6, 2021

Як наслідок, прихильники Трампа прорвалися в будівлю, пише NBC News на сторінці в Twitter.

BREAKING: US Senate proceedings have been halted as Trump supporters attempt to storm the US Capitol building; some lawmakers being escorted from the chamber. https://t.co/01SywyZ7fR - NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

WATCH: Trump supporters attempting to break a door inside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kSvbHJmf7b — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Протестувальники проти результатів виборів оточили зал Сенату.

BREAKING: Clashes reported inside the U.S. Capitol building pic.twitter.com/2twyZAD6wJ — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Після того, як американці прорвалися в Капітолій, Трамп на сторінці у Twitter попросив людей зберігати мир. Він написав, що поліцейських потрібно підтримати, адже вони "дійсно на нашому боці".

Нагадаємо, 6 січня на виступі перед прихильниками Трамп зажадав від віце-президента Майка Пенса спробувати зупинити утвердження голосів. Президент вчергове заявив, що не визнає перемогу опонента Джо Байдена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колегія вибірників США затвердила перемогу Байдена на виборах глави держави. Він отримав 306 голосів за необхідних для перемоги 270 голосах. Трамп набрав 232.