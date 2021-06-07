В США призвали Украину бороться с коррупционерами и напомнили о санкциях против Коломойского

США надеются на то, что в Украине обеспечат независимость и целостность судебной системы, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров. Со своей стороны Штаты уже внесли в свой санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского "как не имеющего права на въезд в Америку в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию".

Об этом в понедельник, 7 июня, заявил в.и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер, передает "Укринформ". Он выступил в видеообращении к участникам конференции "Democracy in action: Zero corruption conference".

"Мы приветствуем шаги украинского правительства, предпринятые ранее в этом году, чтобы ввести санкции против коррупционеров, и мы приветствуем работу украинского гражданского общества для разоблачения коррупции. Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь этих коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы", – сказал Рикер.

Видео дня

Соединенные Штаты, как напомнил он, уже предприняли шаги для того, чтобы применить санкции или ввести визовые ограничения против лиц, которые подрывали демократические процессы. В частности, в марте Штаты публично внесли в санкционный список Коломойского.

Он добавил, что США видят "большое количество вредоносных сил, которые стремятся подорвать реформы, не только руководствуясь собственными интересами, но и служа определенным политическим силам – это пророссийские и олигархические лица, которые распространяют дезинформацию, пытаются влиять на институты для принятия решений или сеять беспорядок".

По словам Рикера, они являются главным вызовом евроатлантической интеграции Украины.

Напомним:

Америка ввела санкции против Коломойского по обвинениям в коррупции. Кроме самого предпринимателя, под ограничения попали члены его семьи – жена Ирина Коломойская, дочь Анжелика, сын Израиль Цви.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в мае заявил, что оснований для украинских санкций против бизнесмена нет, так как Украина пока не получала от Штатов никаких документов касательно него.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США журналисты раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, которые якобы контролирует украинский бизнесмен Коломойский.