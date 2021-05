В США на памятном мероприятии по Флойду произошла стрельба: момент попал на видео

В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) 25 мая произошла стрельба. Ранение получил один человек.

Кадры того, как началась пальба в Twitter опубликовал журналист Филип Краутер. Это уже второй такой инцидент в городе за несколько дней (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист отметил в комментарии, что слушал около 30 выстрелов в квартале к востоку от перекрестка. По его словам, одна из пуль попала в окно витрины магазина.

В то же время представитель полиции Джон Элдер уточнил USA Today, что один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Он добавил правоохранителям поступила информация об автомобиле с подозреваемым, который двигался на высокой скорости. Другие подробности происшествия Элдер не стал разглашать.

Here’s the moment shots were fired near George Floyd Square earlier this morning. pic.twitter.com/NIWRBr6b9Y