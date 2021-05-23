В американском Миннеаполисе устроили стрельбу в центре города, есть погибшие

В центре Миннеаполиса, США, два злоумышленика начали стрельбу. В результате два человека погибли, еще восемь пострадали.

Конфликт начался со спора между двумя людьми, потом они вытащили оружие и начали стрелять друг в друга. Об этом со ссылкой на Департамент полиции Миннеаполиса сообщает CNN.

Сотрудники, которые работали у ночного клуба Monarch около двух часов ночи, услышали выстрелы и немедленно прибыли на место ЧП. Прибыв, они стали свидетелями конфликта и увидели, что два человека погибли.

"Эти бессмысленные нелепые действия насилия с оружием должны прекратиться. Виновники этих преступлений никогда не должны находить поддержки и не должны оставаться неизвестными", - заявила руководитель полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо.

Среди пострадавших – как мужчины, так и женщины. Семеро из них были доставлены в больницы с травмами, не угрожающими жизни, а один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что полицией в городе Блумингтон, штат Миннесота, был задержан 23-летний Джаван Контраил Кэрролл, которого подозревают в убийстве. Его доставили в тюрьму округа Хеннепин. Считается, что вторым стрелком был один из убитых.

Сейчас правоохранители просматривают кадры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

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