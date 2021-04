В США экс-копа признали виновным в смерти Джорджа Флойда. Видео

Суд в Миннеаполисе (США) во вторник, 20 апреля, признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Присяжные вынесли приговор по всем трем пунктам обвинения: мужчина виновен в убийстве второй и третьей степени, а также в непреднамеренном убийстве, постановил суд. Об этом пишет ABC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчину пока отправили под стражу на 8 недель до окончательного вердикта. Для этого судья Питер Кэхилл отменил залог Шовена.

Ему грозит максимальный срок заключения за убийство второй степени – 40 лет, однако, как показывает практика штата Миннесота, с большей вероятностью он может получить до 15 лет тюрьмы.

Известно, что присяжные вынесли вердикт в ходе судебного разбирательства после 4-часового обсуждения в понедельник и 6,5 часового во вторник.

Отмечается, что под зданием суда на оглашения вердикта ждала толпа активистов.

В связи с резонансом дела и для предупреждения возможных беспорядков по всему Миннеаполису были размещены тысячи солдат национальной гвардии, а в области было объявлено чрезвычайное положение.

