В США экс-копа признали виновным в смерти Джорджа Флойда. Видео

Суд в Миннеаполисе (США) во вторник, 20 апреля, признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Присяжные вынесли приговор по всем трем пунктам обвинения: мужчина виновен в убийстве второй и третьей степени, а также в непреднамеренном убийстве, постановил суд. Об этом пишет ABC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчину пока отправили под стражу на 8 недель до окончательного вердикта. Для этого судья Питер Кэхилл отменил залог Шовена.

Ему грозит максимальный срок заключения за убийство второй степени – 40 лет, однако, как показывает практика штата Миннесота, с большей вероятностью он может получить до 15 лет тюрьмы.

Известно, что присяжные вынесли вердикт в ходе судебного разбирательства после 4-часового обсуждения в понедельник и 6,5 часового во вторник.

Отмечается, что под зданием суда на оглашения вердикта ждала толпа активистов.

В связи с резонансом дела и для предупреждения возможных беспорядков по всему Миннеаполису были размещены тысячи солдат национальной гвардии, а в области было объявлено чрезвычайное положение.

Видео приговора по делу Шовина:

BREAKING: Derek Chauvin found guilty on all three counts in the death of George Floyd.



Live updates: https://t.co/4UpyIAGu8j pic.twitter.com/dCc88QhI6E — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 20, 2021

Напомним, 3 июня бывшего копа обвинили в убийстве второй степени. Троих его коллег, которых уволили после смерти задержанного, обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Они находились на месте преступления, но не остановили правоохранителя.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Полицейский, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.

СМИ обнародовали кадры жесткого задержания афроамериканца.

Смерть Флойда повлекла масштабные протесты в Америке и других странах, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.