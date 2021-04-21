В США экс-копа признали виновным в смерти Джорджа Флойда. Видео
Суд в Миннеаполисе (США) во вторник, 20 апреля, признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.
Присяжные вынесли приговор по всем трем пунктам обвинения: мужчина виновен в убийстве второй и третьей степени, а также в непреднамеренном убийстве, постановил суд. Об этом пишет ABC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Мужчину пока отправили под стражу на 8 недель до окончательного вердикта. Для этого судья Питер Кэхилл отменил залог Шовена.
Ему грозит максимальный срок заключения за убийство второй степени – 40 лет, однако, как показывает практика штата Миннесота, с большей вероятностью он может получить до 15 лет тюрьмы.
Известно, что присяжные вынесли вердикт в ходе судебного разбирательства после 4-часового обсуждения в понедельник и 6,5 часового во вторник.
Отмечается, что под зданием суда на оглашения вердикта ждала толпа активистов.
В связи с резонансом дела и для предупреждения возможных беспорядков по всему Миннеаполису были размещены тысячи солдат национальной гвардии, а в области было объявлено чрезвычайное положение.
Видео приговора по делу Шовина:
BREAKING: Derek Chauvin found guilty on all three counts in the death of George Floyd.— ABC News Live (@ABCNewsLive) April 20, 2021
Live updates: https://t.co/4UpyIAGu8j pic.twitter.com/dCc88QhI6E
Напомним, 3 июня бывшего копа обвинили в убийстве второй степени. Троих его коллег, которых уволили после смерти задержанного, обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Они находились на месте преступления, но не остановили правоохранителя.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Полицейский, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.
СМИ обнародовали кадры жесткого задержания афроамериканца.
Смерть Флойда повлекла масштабные протесты в Америке и других странах, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.
Церемония прощания с мужчиной состоялась в Миннеаполисе 4 июня.
8 июня группа протестующих из движений Black Lives Matter и Антифа захватила центральную часть Сиэтла, объявив там "Автономную зону Капитолийского холма". Туда не пускали полицию, отрицая американскую власть.
Тогдашний президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки.