У Назарбаева заверили, что он не покидал Казахстан: призывает "сплотиться вокруг Токаева"
Президент Республики Казахстан в 1991-2019 годах Нурсултан Назарбаев в настоящее время не покидал страну и продолжает проводить консультативные встречи. Также экс-президент призвал сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева.
После начала акций протеста в Казахстане Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с главами дружественных государств. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.
По словам пресс-секретаря, Назарбаев находится в столице Казахстана в городе Нур-Султане. Также он заверил, что бывший президент – на прямой связи с Токаевым.
"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", – написал Айдос Укибай.
Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022
Также он подчеркнул, что Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для того, чтобы преодолеть сложившеюся в стране ситуацию.
"Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – подчеркнул пресс-секретарь Назарбаева.
Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022
Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Нурсултан Назарбаев вместе с дочерьми и их семьями якобы покинул Казахстан.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, в Алматы был убит начальник Пограничной академии Комитета национальной безопасности Казахстана. Под его командованием курсанты вступали в бои с протестующими.
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