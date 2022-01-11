Токаев назначил Алихана Смаилова новым премьер-министром Казахстана: что о нем известно

Во вторник, 11 января, парламент Казахстана единогласно одобрил Алихана Смаилова в качестве премьер-министра страны. Его кандидатуру предложил президент Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает Sputnik Казахстан, лидер страны назвал претендента на должность "трудолюбивым госслужащим". До сегодняшнего дня он был и.о. премьер-министра Казахстана.

"Алихан Асханович очень хорошо знает работу правительства. Верю, что он с честью сможет выполнить поставленные перед ним задачи", – сказал Токаев.

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После недолгих обсуждений депутаты единогласно поддержали кандидатуру Смаилова. Указ о его назначении уже опубликован на сайте Акорды – правительства Казахстана.

Алихан Смаилов родился в Алматы. Ему 49 лет, по образованию – математик и управленец. В разные годы он работал в Администрации президента, в МИД, был министром финансов, помощником президента, возглавлял нацхолдинг "Казагро" и агентство по статистике. С 2019 года занимал должность первого вице-премьера Казахстана, а с января 2022 года – и.о. премьер-министра.

Также известно, что Смаилов имеет ряд государственных наград (орден "Парасат", медаль "Ерен еңбегі үшін" и другие), а также дипломатический ранг "Советник 1 ранга".

Напомним: об отставке предыдущего правительства президент Касим-Жомарт Токаев объявил 5 января – это было одно из требований протестующих, которые вышли на улицы ряда городов Казахстана еще 2 января из-за подорожания сжиженного газа. Но протесты разгорелись с еще большей силой – люди не поверили в отставку правительства и захватили акиматы, громили там имущество, в городах звучали выстрелы, взрывы, в результате чего были раненные и погибшие.

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем здесь Россия – читайте по ссылке.

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