В Нью-Йорке молния попала во Всемирный торговый центр: видео момента

В субботу, 1 апреля, яркие полосы молнии осветили небо над Нью-Йорком. Одна из молний попала в самое высокое здание в США – Всемирный торговый центр.

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Захватывающий момент с природным явлением удалось запечатлеть на видео. Об этом сообщает издание Daily Wire (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мощная гроза в Нью-Йорке произошла на фоне разрушительных штормов, которые обрушились на большую часть Юга и Среднего Запада Соединенных Штатов.

Примечательно, что молнии часто бьют во Всемирный торговый центр. Только в период с 2015 по 2020 год здание высотой 1776 футов (541 метр) было поражено молнией 189 раз. Такая частота делает его вторым по количеству поражений молнией в США после Уиллис-Тауэр в Чикаго, в которое за тот же период времени молния поразила 250 раз.

По словам директора по строительству ВТЦ Алана Рейсса, таким образом Всемирный торговый центр защищает другие здания Нью-Йорка от ударов молнии. В то же время ВТЦ безопасен во время ударов молнии благодаря своей современной системе защиты.

Напомним, в результате разрушительного торнадо, пронесшегося по территории штата Миссисипи вечером 24 марта, погибли минимум 25 человек, еще один погибший – в штате Алабама. Количество раненых в результате стихийного бедствия исчисляется десятками.

Ранее сообщалось, что разрушительный торнадо пронесся в США в середине января этого года, пострадали Миссисипи, Алабама и Джорджия. Тогда стихия убила девять человек. Торнадо срывал крыши и разбрасывал обломки. Были также разрушены многочисленные предприятия и дома, а деревья вырваны с корнем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта на черноморском побережье Грузии неожиданно начался мощный ураган, охвативший Батуми, Чакви, Кобулети и другие города Аджарии.