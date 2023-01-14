В США пронесся мощный торнадо, есть разрушения: девять человек погибли. Фото и видео
На юго-востоке Соединенных Штатов Америки пронесся торнадо, который привел к разрушению домов и неполадкам с электроэнергией. Кроме того, местные чиновники сообщают по меньшей мере о девяти погибших человек.
Штормы распространился от Миссисипи до Джорджии. Об этом сообщает издание Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоус, в центральной Алабаме было зафиксировано не менее пяти торнадо. Она отметила, что один из этих смерчей потенциально пролегал примерно в 241 км от юго-запада Сельмы, штат Алабама, до границы штатов Джорджия-Алабама.
Директор по чрезвычайным ситуациям Эрни Баггетт добавил, что спасательные команды искали пропавших без вести в округе Отауга в Алабаме, где было зарегистрировано семь смертей. В то же время экстренные службы подчеркнули, что количество жертв может увеличиться.
По данным местного офиса шерифа, ураганы повредили до 50 объектов недвижимости в округе Отауга. Губернатор Джорджии Брайан Кемп подтвердил, что два человека погибли в результате урагана. Кроме того, 5-летний ребенок погиб в результате падения дерева на машину. Взрослый пассажир находится в критическом состоянии.
Торнадо сорвал крыши и разбросал обломки на многих сооружениях. Были также разрушены многочисленные предприятия и дома, а деревья вырваны с корнем.
Напомним, в канун Рождества на США и Канаду обрушился "бомбовый циклон". Страшная непогода унесла жизни по меньше мере 28 человек.
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