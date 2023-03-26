Из-за торнадо в штате Миссисипи погибли 26 человек, ураган уничтожал города. Фото

В результате разрушительного торнадо, пронесшегося по территории штата Миссисипи в вечером 24 марта, погибли минимум 25 человек, еще один погибший - в штате Алабама. Количество раненых в результате стихийного бедствия исчисляется десятками.

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Ураган разрушил несколько небольших городов в Миссисипи, один из них уничтожен практически полностью, поисково-спасательные работы в разрушенных населенных пунктах продолжаются. Об этом сообщает ВВС.

В штате Миссисипи продолжаются поисково-спасательные работы на руинах разрушенных городов после того, как по штату пронесся смертоносный торнадо. К утру 26 марта подтверждена гибель 25 человек в Миссисипи и одного в Алабаме. Ранены десятки американцев.

Серьезные разрушения стихия причинила в нескольких небольших городках, а город Роллинг-Форк был уничтожен практически полностью.

"Моего города больше нет. Но мы все восстановим", — сказал мэр города Элдридж Уокер в комментарии CNN.

На территории штата объявлено чрезвычайное положение. Помощь пострадавшим вследствие торнадо американцам пообещали на уровне федерального правительства.

"Мы будем там столько, сколько потребуется. Мы будем работать вместе, чтобы предоставить вам поддержку, необходимую для восстановления", — заявил президент США Джо Байден.

При этом в воскресенье не исключены новые штормы с крупным градом в некоторых частях Алабамы и Джорджии.

"Штормовая система, пронесшаяся по Миссисипи, вызвала торнадо, нанесший катастрофический ущерб населенным пунктам по всему штату. Самый большой смерч уничтожил десятки зданий в нескольких небольших городах, опрокинул автомобили и разрушил линии электропередач. Пока не ясно, один или несколько торнадо обрушились на этот район в пятницу вечером. Хотя вчера Национальная метеорологическая служба предупредила, что прогнозируется несколько торнадо, возможно, разрушения были вызваны "прыгающим торнадо" — единственным смерчем, который поднимается с поверхности только для того, чтобы снова приземлиться", – описывает происходившее во время торнадо в Миссисипи ВВС.

Метеорологи констатируют, что мощнейший торнадо поднимал крупные обломки на высоту свыше 9 тысяч метров.

Напомним, разрушительный торнадо пронесся в США в середине января этого года., пострадали Миссисипи, Алабама и Джорджия. Тогда стихия убила девять человек.

Торнадо срывал крыши и разбрасывал обломки. Были также разрушены многочисленные предприятия и дома, а деревья вырваны с корнем.