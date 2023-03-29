Ураганный ветер срывал крыши домов и валил деревья: в Батуми бурлила непогода, есть погибший. Видео
Март показал, что его капризы могут быть просто неистовы. Во вторник, 28 марта, на черноморском побережье Грузии неожиданно начался мощный ураган, охвативший Батуми, Чакви, Кобулети и другие города Аджарии.
Об этом сообщил Telegram-канал News Georgia и опубликовал видео и фото непогоды. Отмечается, что сначала ничто не предвещало беды, в Батуми штормовое предупреждение было объявлено буквально за несколько минут до начала урагана.
Сильный ветер поднялся внезапно, он сносил крыши домов, срывал рекламные конструкции, валил деревья, вырывая их прямо с корнями, повредил линии электропередач.
Как видно из кадров, в Батуми у многих домов снесены крыши, выбиты окна. На людей падают конструкции, ветер такой силы, что людям приходится прятаться за толстыми пальмами.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила о сотнях звонков, поступающих на горячую линию не только из Батуми, но и из Чакви и Кобулети.
Появилась информация о первых жертвах непогоды. МВД Грузии подтвердило гибель одного человека во время страшного урагана. В Кобулете погиб человек, который находился в автомобиле в тот момент, когда на машину свалилось дерево.
Как сообщило издание Batumelebi, по информации Аджарской гидрометеорологической обсерватории, ветер резко усилится к 23:00.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате Миссисипи из-за торнадо : его жертвами стали 26 человек.
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