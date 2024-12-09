В несколько раз больше, чем заявляет Минобороны: стало известно, сколько российских военных было ликвидировано в Сирии

Официально Российская Федерация признала гибель в Сирии только 116 своих военных (заявление было сделано весной 2019 года). Но в реальности потери среди россиян намного выше – журналистам удалось подтвердить ликвидацию 543 идентифицированных в открытых источниках боевиков ВС РФ и ЧВК "Вагнер".

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Подсчеты сделаны журналистами ВВС. Они искали только публичную информацию о потерях РФ в Сирии с 2015 по 2024 год. Для этого использовали публикации в СМИ, соцсетях, данные с кладбищ и военных мемориалов.

"Среди них десятки специалистов из сильнейших подразделений: спецназа сил специальных операций, спецназа ФСБ, разведчиков ГРУ и военных летчиков", – указало издание.

Среди ликвидированных в Сирии россиян 346 – это наемники частной военной компании "Вагнер".

"Десятки из них были ветеранами боевых действий на Северном Кавказе, и отставными сотрудниками российских подразделений спецназа", – отметили в ВВС.

Что касается убитых кадровых военнослужащих страны-агрессора, то последние известные потери произошли в октябре 2024 года.

Степан Алекторский и Николай Михайленко были офицерами подразделений морской пехоты. Их звание – капитан первого ранга – соответствует званию полковника в сухопутной армии. Время их ликвидации совпадает с датой засады боевиков "Исламского государства" на сирийских генералов в пустыне провинции Дэйр эз-Зор.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российская пропаганда после падения режима Башара Асада в Сирии изменила риторику: мол, Москва выполнила все свои обязательства перед Дамаском, а ситуация "идет по плану".

– Власти Российской Федерации помогли Асаду бежать из страны, а Москва тем временем обратилась к Турции с просьбой помочь вывести российские войска из Сирии.

– Институт изучения войны считает, что быстрый крах режима Асада, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года, является стратегическим политическим поражением для страны-агрессора РФ.

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