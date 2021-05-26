В НАТО потребовали от Беларуси освобождения Протасевича и Сапеги
Североатлантический совет осудил Беларусь за принудительную посадку в Минске рейса Ryanair Афины – Вильнюс. Кроме того, от режима Александра Лукашенко потребовали немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
Заявление с соответствующей позицией появилось на официальном сайте НАТО. В нем подчеркнули, что упомянутый недопустимый акт серьезно нарушил нормы гражданской авиации и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа.
"Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе со стороны Международной организации гражданской авиации (ІСАО). Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент", – сказано в заявлении.
Кроме того, в НАТО подчеркнули, что задержание Протасевича является вызовом принципам политического инакомыслия и свободы прессы. Следовательно, Беларусь должна немедленно и безоговорочно освободить журналиста и его спутницу.
"Союзники по НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок. Союзники солидарны с Латвией после необоснованной высылки латвийских дипломатов", – подытожили в Североатлантическом совете.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Спецслужбы арестовали его в аэропорту во время экстренной посадки рейса "Афины – Вильнюс".
Вместе с Протасевичем была задержана и его девушка – София Сапега, которая также была пассажиром самолета авиакомпании Ryanair.
24 мая на нескольких Telegram-каналах появилось видео с Протасевичем, на котором он признал, что в 2021 году якобы принимал участие в организации "массовых беспорядков" в Минске.
Однако отец журналиста заявил, что слова его сына на ролике выбивали силой – у молодого человека якобы сломан нос.
Позже "признательные показания" на видео дала и Сапега. Она заявила, что якобы "публиковала личную информацию о силовиках" в интернете.