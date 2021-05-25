Отец Протасевича: сыну сломали нос и выбили признания

Отец белорусского оппозиционного журналиста, редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича заявил, что видео якобы с показаниями его сына против себя сфабриковано. Он отметил, что молодому человеку после задержания в Минске сломали нос, поскольку все заявления из него выбивали.

Своими предположениями мужчина поделился в интервью для Reuters. Дмитрий Протасевич напомнил, что 24 мая на нескольких Telegram-каналах появилось видео с его сыном, на котором тот признал, что в 2021 году принимал участие в организации "массовых беспорядков" в Минске. Однако эти слова показались отцу журналиста следствием принуждения.

"Скорее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона его лица покрыта пудрой. Это не его слова, это не его интонация речи. Он ведет себя очень сдержанно, и вы можете видеть, что он нервничает. И это не его пачка сигарет на столе – он их не курит. Так что я думаю, что его заставили", – сказал Протасевич-старший.

Мужчина подчеркнул, что его сын не может признаться в организации "массовых беспорядков", поскольку он просто не делал ничего подобного.

"Мы удивлены, что судьба одного человека так много значит, что она ценна для Европейского союза. Это то, что потеряно в Беларуси. Я думаю, что произошедшее было актом мести, чтобы показать другим: посмотрите, что мы можем сделать. То, что происходит, – это полное безумие", – подытожил отец журналиста Протасевича.

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