В МКС хотят отклонить апелляцию Израиля в отношении ордера на арест Нетаньяху – AP

Главный прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан предоставил официальный ответ на апелляцию Израиля относительно юрисдикции Гаагского суда, после того как в прошлом году МКС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта, а также командующего военным крылом ХАМАС, обвинив их в военных преступлениях. Главный прокурор призвал судей отклонить возражения Израиля по поводу расследования 13-месячной войны в Газе.

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Об этом пишет АР. Издание напомнило, что Нетаньяху назвал ордер на свой арест "черным днем ​​в истории наций" и пообещал обжаловать обвинения.

Однако лицо не может напрямую обжаловать ордер на арест, но государство Израиль может возразить против всего расследования.

В своем заявлении в декабре прошлого года Израиль утверждал, что может самостоятельно рассмотреть обвинения против своих лидеров и считает дальнейшее расследование МКС против израильтян нарушением государственного суверенитета.

Однако Карим Хан в своем 55-страничном документе подчеркнул, что Римский устав, на основе которого функционирует суд, позволяет рассматривать преступления, совершенные на территории стран-членов, независимо от того, откуда происходят преступники.

Решение судей МКС ожидается в ближайшие месяцы.

Напомним, что МКС был создан в 2002 году как постоянный суд последней инстанции для судебного преследования лиц, ответственных за ужасные преступления в мире — военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии.

Среди 125 стран-членов суда Палестина, Украина, Канада и все страны Европейского Союза. Однако десятки стран не признают юрисдикцию суда, включая Израиль, США, Россию и Китай.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Польши Анджей Дуда обратился к правительству Дональда Туска с просьбой не арестовывать Нетаньяху во время его визита в Польшу на годовщину увольнения "Аушвицу". В канцелярии польского премьера приняли постановление, которое "обеспечит свободное и безопасное участие" в этих празднованиях Нетаньяху.

Однако в МКС заявили, что государства-участники не могут в одностороннем порядке определять обоснованность правовых решений МКС.

Некоторые страны уже подтвердили готовность выполнить ордер МКС в случае появления Нетаньяху на их территории. В частности, такую ​​готовность показали Великобритания и Канада.

В то же время США, не присоединившиеся к Римскому уставу, "принципиально отвергают" ордера МКС. В Вашингтоне считают, что Международный уголовный суд "нет юрисдикции в этом вопросе" и обсуждают дальнейшие шаги с Израилем и партнерами.

Пока еще действующий президент США Джо Байден вообще неожиданно назвал возмутительными эти ордера. Он заявил, что между израильским руководством и ХАМАС нельзя ставить знак равенства, как это сделал МКС.

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