Дуда попросил не арестовывать Нетаньяху во время визита в Польшу на годовщину освобождения 'Освенцима': что ответили в МУС

Президент Польши Анджей Дуда обратился к правительству Дональда Туска с просьбой "обеспечить защиту от ареста премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху". Последнего пригласили принять участие в праздновании 80-летия освобождения концлагеря "Освенцим", но в Польше господина Нетаньяху должны арестовать по требованию Международного уголовного суда (МУС).

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В частности, Дуда ссылается на "совершенно исключительные обстоятельства" мероприятий, на которые должен приехать премьер Израиля. Польский президент выразил надежду, что правительство "разработает адекватную формулу" защиты Нетаньяху от ареста, "соединяющую уважение к международному праву со значением освобождения "Освенцима".

Напомним: еще в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны указанной страны Йоава Галланта. Им инкриминируют "преступления против человечности" и военные преступления, якобы совершенные в секторе Газа армией Израиля.

Польша в свое время ратифицировала Римский устав. Таким образом страна должна выполнить ордер МУС на арест израильтянина.

Господин Дуда заявил, что ждет ответа г-на Туска. И ответ не заставил себя ждать. В канцелярии польского премьера приняли постановление, которое "обеспечит свободное и безопасное участие в этих празднованиях высшим представителям Израиля".

В свою очередь, в Международном уголовном суде заявили, что государства-участники не могут в одностороннем порядке определять обоснованность правовых решений МУС.

"Суд возлагается на государства-участники в обеспечении выполнения своих решений. Это не только юридическое обязательство перед Судом в соответствии с Римским уставом, но и перед другими государствами-участниками", - подчеркнули в суде и посоветовали "при беспокойстве относительно сотрудничества с МУС своевременно и эффективно консультироваться" с судом.

"Государства не могут в одностороннем порядке определять обоснованность правовых решений МУС. Как отмечено в статье 119 Устава, любой спор, касающийся судебных функций, разрешается только решением суда", – подчеркнули в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые страны уже подтвердили готовность выполнить ордер МКС в случае появления Нетаньяху на их территории. В частности, такую готовность показали Великобритания и Канада.

А вот в США, не присоединившихся к Римскому уставу, "принципиально отвергают" ордера МКС. В Вашингтоне считают, что Международный уголовный суд "нет юрисдикции в этом вопросе" и обсуждают дальнейшие шаги с Израилем и партнерами.

Президент США Джо Байден вообще неожиданно назвал возмутительными эти ордера и заявил, что между израильским руководством и ХАМАС нельзя ставить знак равенства, как это сделал МКС.