В Белом доме объяснили, почему 'принципиально отвергают' ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Соединенные Штаты, которые не являются членом Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды), не будут придерживаться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. В Вашингтоне "принципиально" отвергли решение МУС.

Видео дня

Об этом написало издание The Guardian. "Соединенные Штаты ясно дали понять, что МУС не имеет юрисдикции в этом вопросе. В координации с партнерами, включая Израиль, мы обсуждаем следующие шаги", – заявили в Совете национальной безопасности США.

Напомним: хотя американское правительство и подписало Римский статут в 2000 году, но уже в 2002-м отозвало свою подпись.

Ранее конгрессмен-республиканец Майк Уолц, которого избранный президент США Дональд Трамп назначит на должность советника по нацбезопасности в новой администрации, предупредил, что "можно ожидать решительного ответа на антисемитскую предвзятость МУС и ООН в январе", когда Трамп вступит в должность.

МУС хочет задержать Нетаньяху и Галланта за предполагаемые военные преступления, связанные с боевыми действиями в секторе Газа. Прокуроры предполагают, что указанные высокопоставленные израильские чиновники несут уголовную ответственность как соучастники "военного преступления голода как метода ведения войны, преступлений против человечности, преследований и других бесчеловечных актов". Это первый случай, когда лидеры демократического и прозападного государства были обвинены Гаагским судом.

Главный прокурор МУС Карим Хан призвал 124 членов суда действовать в соответствии с ордерами на арест и призвал страны, не являющиеся членами МУС, работать вместе в целях "поддержания международного права".

В Израиле и власти, и представители политической оппозиции осудили это решение Международного уголовного суда.

МУС также выдал ордер на арест военного лидера ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (известного как Мухаммед Дейф). Израиль утверждает, что Дейф ликвидирован авиаударом в июле, но досудебная палата суда объяснила, что "продолжит собирать информацию", чтобы подтвердить его смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что решения МУС являются "обязательными" для государств-членов ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!