Британия и Канада готовы арестовать Нетаньяху по ордеру МКС, а в Италии 'ему будут рады'

В Великобритании и Канаде выразили готовность исполнить ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. В то же время вице-премьер Италии и лидер ультраправых Маттео Сальвини заявил, что в его стране с радостью встретят Нетаньяху в случае его визита.

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Как пишет Financial Times, британское правительство во главе с сэром Киром Стармером заявило, что выполнит международные юридические обязательства в случае прибытия Нетаньяху в страну. Это произошло на следующий день после того, как МУС выдал ордер на арест израильского чиновника по обвинению в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Представитель правительства заявил, что Лондон всегда придерживается своих юридических обязательств в соответствии с национальными и международными законами, но конкретные сценарии или гипотетические ситуации комментировать отказался.

Согласно законодательству Британии от 2001 года, министр иностранных дел обязан передать ордера суда в Гааге в компетентные юридические органы, которые должны действовать, если признают ордер действительным.

Представители правительства страны подчеркнули, что у Великобритании еще никогда не было случаев ареста по ордеру МКС, поскольку лица, на которых оно было выдано, не посещали страну.

В свою очередь Канада как государство-основатель МУС, будет выполнять все решения этого суда, заявила глава МИД страны Мелани Жоли.

"Канада всегда верила не только в важность международного права, но и обязательность его соблюдения всеми сторонами всегда. В то же время для достижения этого нам необходима подотчетность в мире. Основываясь на этом, Канада придерживается своих обязательств в соответствии с Римским уставом", – сказала Жоли, отвечая на вопрос о потенциальном аресте Нетаньяху.

Она добавила, что "ситуация в Гааге катастрофическая".

"Слишком многие дети и женщины были убиты и заложники должны быть освобождены. <...> Именно поэтому нужно перемирие и Канада отстаивает эту позицию уже очень давно", – сказала дипломат.

Заявления Британии и Канады появились на фоне сообщений, что Германия не планирует исполнять ордер МКС, став первой страной Запада, выразившей такую позицию.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, "историческая ответственность Германии перед Израилем делает невозможными такие действия".

Венгрия же пригласила Нетаньяху с официальным визитом.

В то же время Испания, Италия, Нидерланды и Ирландия пообещали выполнить свои обязательства перед МКС.

При этом вице-премьер Италии и лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини на следующий день после выдачи ордера заявил, что Нетаньяху будут рады в стране, передает ANSA.

Сальвини сказал, что намерен в ближайшее время встретиться с членами правительства Израиля.

"И если бы Нетаньяху приехал в Италию, ему будут рады. Военные преступники – это другие (люди. – Ред.)", – сказал он.

По его словам, называть "премьер-министра одной из немногих демократий на Ближнем Востоке" военным преступником – "это неуважение".

При этом министр обороны Италии Гвидо Кроссетто ранее уже заявил, что, хотя Рим считает решение МКС неправильным, так как оно ставит на один уровень террористов и лидеров "старающейся их искоренить", Италия будет обязана арестовать израильских политиков, если они посетят страну.

Как сообщал OBOZ.UA, МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта 21 ноября по обвинению в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Президент Израиля Исаак Герцог подверг резкой критике МКС и обвинил его в антисемитизме.

Страны, ратифицировавшие Римский устав МУС, обязаны арестовать Нетаньяху и Галанта в случае их приезда. Римский устав подписали 137 стран, а ратифицировали 123, в том числе и Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле начались протесты из-за увольнения Йоава Галанта. Оппозиция назвала такое решение Нетаньяху серьезным нарушением системы безопасности и принципов надлежащего управления в стране.