В МИД Франции ответили послу Китая касательно суверенности стран бывшего СССР

Во Франции раскритиковали китайского посла в стране Лу Шайе за его скандальное заявление о якобы несуверенности стран постсоветского пространства. Официальному Пекину придется объясниться за слова своего дипломата и ответить, отражают ли они позицию властей Китая.

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Об этом 23 апреля сообщил представитель МИД Франции, передает Reuters. В Париже заявили о своей "полной солидарности" со всеми странами – бывшими членами СССР, которые обрели независимость после десятилетий притеснений.

"В частности, относительно Украины. Она была международно признана в границах, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включая Китай", – объяснил французский дипломат.

Напомним, в интервью, которое транслировалось по французскому телевидению, посол КНР во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет постсоветских стран (и Украины в том числе).

"Эти страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, подтверждающего их суверенный статус", – утверждал Лу Шайе.

На такие заявления уже отреагировали в Эстонии, Литве и Латвии. Там отметили, что ждут объяснений от китайской стороны и полного опровержения высказываний Лу Шайе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань якобы исторически является неотъемлемой частью его страны. Он сказал, что в Пекине готовы отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР.

– Ранее глава МИД Тайваня Джозеф У говорил, что Китай, вероятно, готовится к началу войны.

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