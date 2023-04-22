В Китае заявили, что Тайвань 'исторически' принадлежит им

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Тайвань якобы исторически является неотъемлемой частью его страны. Он также добавил, что в Пекине готовы отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР.

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Соответствующее заявление Цинь Ган сделал во время выступления на международном форуме по модернизации в Шанхае, передает "Укринформ". Дипломат обвинил Тайвань в "сепаратизме", а ряд других стран в том, что они якобы хотят достичь "мирного разделения" Китая.

Он намекнул, что в случае, если Тайвань попытается обрести независимость, на это будет реакция.

"Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега (Тайваньского – Ред.) пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня и это статус-кво Тайваня. Возвращение Тайваня в Китай является составной частью послевоенного (после Второй мировой войны – Ред.) международного порядка, написанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях", – отметил глава МИД.

Он в очередной раз подтвердил, что вопрос Тайваня, который в Поднебесной считают своей отколовшейся провинцией, является одним из главных интересов Китая. Министр пригрозил тем, кто, по его мнению, "стремится саботировать международное законодательство во имя международного порядка".

"Наш ответ тому, кто попытается разрушить принцип одного Китая, – мы никогда не отступим перед каким-либо актом, подрывающим суверенитет и безопасность Китая", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сказал, что Китай, вероятно, готовится к началу войны. Он сделал это заявление через день после того, как китайский авианосец во время учений репетировал блокаду острова Тайваня.

– Ранее власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. Со своей стороны, Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" даже военным путем.

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