Китайский дипломат выдал, что сомневается в суверенности бывших стран СССР: Эстония уже ответила

Посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью отметился скандальным заявлением о якобы несуверенности стран постсоветского пространства. Они "не имеют эффективного статуса в международном праве", считает дипломат, потому что якобы не существует международного соглашения, которое материализовало бы их суверенитет.

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В ответ на это заявление эстонское Министерство иностранных дел вызывает посла Китая в Эстонии, чтобы получить разъяснения по поводу комментариев китайского дипломата во Франции. Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна изданию Delfi.

В пятницу, 21 апреля, посол Китая во Франции Лу Шае дал интервью французскому каналу LCI. В нем он подверг сомнению суверенитет стран постсоветского пространства, очевидно, имея в виду все государства, появившиеся на руинах СССР, кроме Российской Федерации.

"В международном праве страны бывшего Советского союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны", – сказал он.

Эксперты уже объяснили это заявление как отрицание китайским дипломатом самого факта существования таких стран как Украина, Литва, Эстония и Казахстан.

На упреки китайского посла во Франции отреагировали в Эстонии. Занявший должность совсем недавно министр иностранных дел страны Маргус Цахкна уже заявил, что в МИД вызвали посла КНР в Эстонии для объяснений слов его коллеги из Франции.

Эстонские дипломаты заверили: при необходимости могут организовать для китайских дипломатов уроки истории.

"Досадно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", – добавил Цахкна.

Кроме сомнений в суверенности стран, возникших на руинах СССР в начале 1990-х годов, посол КНР во Франции также не знает, кому принадлежит оккупированный Россией украинский Крым. Когда его прямо спросили, считает ли он, что Крымский полуостров был и остается неотъемлемой частью Украины, китайский дипломат выдал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему" и добавил, что "это не так просто".

Он также повторил тезис Кремля о том, что Крым "был российским сначала", не очертив сроки, от которых ведет отсчет "начала".

Напомним, ранее украинский МИД отозвал посла Украины в Беларуси из-за встречи Лукашенко с террористом Пушилиным.

Как пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве, этот инцидент Украина будет рассматривать как попытку легитимизации Беларусью представителя российской оккупационной администрации во временно захваченном Донецке.

В МИД подчеркнули, что главарь террористов Пушилин скрывается от следствия за совершение тяжких преступлений против украинского государства, против него введены также международные санкции.