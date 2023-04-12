Китай может готовиться к началу войны: в МИД Тайваня указали на риски

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сказал, что Китай, вероятно, готовится к началу войны. Он сделал это заявления через день после того, как китайский авианосец во время учений репетировал блокаду Тайваня.

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В интервью CNN в среду, 12 апреля, У отметил, что есть риски, указывающие на то, что Китай пытается готовится к войне. Он добавил, что правительство Тайваня "рассматривает китайскую военную угрозу как нечто неприемлемое, и осуждает ее".

"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, похоже, что они пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня", – сказал министр.

На вопрос о том, имеет ли Тайвань представление о сроках потенциальных военных действий Китая, министр заверил, что Тайвань готовится. В то же время Джозеф У добавил, что Китай "дважды подумает", прежде чем применять силу.

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, будет ли это 2025 год, 2027 год или даже больше, Тайваню просто нужно подготовиться", – сказал он.

8 апреля Китай начал масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг острова Тайвань, на котором находится не признанная Пекином Китайская Республика (название самопровозглашенного государства Тайваня). Официальный Пекин не скрывал, что отрабатывает окружение и блокаду острова с моря и с воздуха.

В минобороны Тайваня 11 апреля (на следующий день после того, как Пекин официально объявил о прекращении своих военных учений) сообщили, что китайские военные корабли и самолеты все еще находятся возле Тайваня. Речь шла про девять китайских военных кораблей и 26 самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. Со своей стороны Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" даже военным путем.

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